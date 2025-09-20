Một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP.HCM) khiến hàng trăm cư dân sơ tán trong đêm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 18h45 ngày 20/9, đám cháy bùng phát tại một căn hộ tầng 11 block GM2. Lửa bén nhanh, sinh khói đen dày đặc lan ra hành lang và mặt ngoài tòa nhà cao 22 tầng.

Lúc này, hệ thống báo cháy của tòa nhà kích hoạt, nhiều cư dân hoảng loạn sơ tán xuống đất bằng lối thoát hiểm. Một số người bế theo trẻ nhỏ và vật nuôi, chen nhau di chuyển dưới sự hướng dẫn của bảo vệ và ban quản lý.

Khói bao trùm căn hộ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VnExpress, chị Lan, cư dân tầng 10, kể lúc đang nấu ăn thì mất điện, chuông báo cháy reo inh ỏi. "Tôi vội bế con chạy theo đèn chỉ dẫn thoát hiểm, nhiều trẻ em sợ hãi khóc thét giữa dòng người hỗn loạn", chị nói, cho biết có một người bị đuối sức khi sơ tán bằng thang bộ đã được đưa đến bệnh viện.

Sống ở tầng 15 chung cư cháy, anh Minh Hưng cho biết khi đèn tắt trong nhà tối đen, gia đình anh gồm 5 người đã hô hoán đi đến cửa nhà, rồi cùng nắm tay nhau chạy theo đèn chỉ lối thoát ở dọc hành lang để ra cầu thang thoát hiểm.

"Trong căn hộ rất tối, hai vợ chồng tôi vừa nắm chặt tay các con đi xuống dưới vừa trấn an để tụi nhỏ không hoảng loạn, tránh bị ngã trong cầu thang đông đúc", anh Hưng nói.

Hàng trăm cư dân tháo chạy xuống tầng trệt - Ảnh: VnExpress

Ba xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt khống chế đám cháy sau 10 phút, đồng thời rà soát các tầng để bảo đảm không còn người mắc kẹt. Ba xe cấp cứu cũng được huy động đến hiện trường hỗ trợ y tế.

Đại diện UBND phường Đức Nhuận cho biết đám cháy xuất phát từ căn hộ vắng chủ, sự cố không có thương vong. Nguyên nhân ban đầu là chập điện, cháy lan các đồ nội thất.

