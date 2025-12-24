Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Đời sống 24/12/2025 05:15

Sở Du lịch Ninh Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc một nhân viên quán bánh mỳ tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị phản ánh có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến đồ ăn cho khách, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đơn vị đã có văn bản tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho hay, thời gian qua đơn vị tiếp nhận một số đơn thư, ý kiến phản ánh của du khách, trong đó có du khách nước ngoài, liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, qua công tác theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, Sở Du lịch cũng ghi nhận một số phản ánh, bình luận của du khách về nội dung này. Các ý kiến phản ánh chủ yếu phát sinh tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động - là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, tập trung đông du khách trong nước và quốc tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Du lịch đã chủ động trao đổi, phản hồi du khách với tinh thần cầu thị, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, làm việc với cơ sở kinh doanh, qua đó cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát và phối hợp liên ngành tại khu vực này.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các phát sinh tương tự, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND phường Nam Hoa Lư quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Bên cạnh đó, UBND phường Nam Hoa Lư cần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế phát sinh.

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách - Ảnh 1
Người phụ nữ lấy đồ ăn từ miệng bỏ vào chảo bánh mỳ

Theo thông tin từ VOV, đối với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cần chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

 

Sở Du lịch cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc xử lý, khắc phục các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm sức khỏe cho du khách.

Đối với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu chế biến thực phẩm phục vụ khách du lịch tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động;

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm về nguồn gốc, chất lượng, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tăng lên 102, trong đó 61 người phải nhập viện điều trị.

