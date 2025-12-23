Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Đời sống 23/12/2025 16:19

Trưa 23/12, lãnh đạo phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 23/12, lãnh đạo phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23-12, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã dùng vật nhọn liên tục tấn công người phụ nữ.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ liên tục kêu cứu rồi ngã gục. Một lúc sau, người đi đường phát hiện, chạy đến tri hô thì người đàn ông mới bỏ chạy.

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố - Ảnh 1

Nạn nhân bị người đàn ông dùng vật nhọn hành hung - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng phường An Khê đã tiến hành thu thập chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Ngày 23/12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16/12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Sao quốc tế 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Sức khỏe 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bệnh viện

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bệnh viện