Trưa 23/12, lãnh đạo phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 23/12, lãnh đạo phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23-12, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã dùng vật nhọn liên tục tấn công người phụ nữ.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ liên tục kêu cứu rồi ngã gục. Một lúc sau, người đi đường phát hiện, chạy đến tri hô thì người đàn ông mới bỏ chạy.

Nạn nhân bị người đàn ông dùng vật nhọn hành hung - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng phường An Khê đã tiến hành thu thập chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng Ngày 23/12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16/12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-nguoi-phu-nu-bi-hanh-hung-nga-guc-giua-uong-pho-749211.html