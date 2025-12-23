Lời khai 'lạnh người' của đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bệnh viện

Đời sống 23/12/2025 13:51

Tâm bị Công an Vĩnh Long bắt khuya 21/12 khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, cách hiện trường khoảng 2 km. Bước đầu, anh ta thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can với Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, TP Vĩnh Long) để điều tra về tội giết người.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20-12, tại khu vực nhà giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, anh N.H.P (nhân viên giữ xe) và chị T.T.Q.A xảy ra cự cãi về việc trả tiền gửi xe.

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng sát hại nhân viên bảo vệ Bệnh viện - Ảnh 1
Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong lúc hai bên lớn tiếng, anh N.A.K và anh N.V.T (cùng là nhân viên bảo vệ bệnh viện) đến hỏi chuyện. Sau đó, giữa anh K. và anh P. xảy ra tranh cãi.

Cùng thời điểm này, Nguyễn Minh Tâm đang ngồi uống cà phê gần cổng bệnh viện đi đến, lớn tiếng hỏi anh K: "Muốn khỏi về không?" rồi bỏ đi. Tâm về nhà lấy một con dao, quay lại bệnh viện tìm anh K.

Khoảng 5 phút sau, khi anh K. tiếp tục đứng nói chuyện với anh P. tại khu vực nhà giữ xe, Tâm chạy xe máy đến trước cổng bệnh viện, rút dao tấn công anh K. gây thương tích nặng. Anh T. dùng bình xịt hơi cay can ngăn, Tâm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh K. bị thương vùng nách trái, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong lúc 22 giờ cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét và nhanh chóng xác định nghi phạm.

Đến 1 giờ 15 phút ngày 22/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận dùng dao đâm anh K. Sau khi gây án, Tâm vứt dao tại khu vực Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Cơ quan điều tra đã thu giữ được hung khí. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

