NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Đời sống 23/12/2025 17:16

Số người ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tăng lên 102, trong đó 61 người phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/12, Sở Y tế TPHCM đã có báo cáo về vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ tại tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (TPHCM). Tính đến trưa cùng ngày, các cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị 102 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm Ngọc Hà (964 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, TPHCM).

Các trường hợp nghi ngộ độc đã đến khám, điều trị tại 6 bệnh viện trên địa bàn. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (49 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm (21 trường hợp), Trung tâm Y tế Phú Mỹ (12 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Asia (9 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (19 trường hợp), Phòng khám Tâm An – Tân Thành (1 trường hợp).

Trong 102 trường hợp, có 61 trường hợp phải nhập viện. 

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM - Ảnh 1
Một bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo khai thác bệnh sử, tất cả các trường hợp này đều ghi nhận ăn bánh mỳ mua tại tiệm bánh mỳ Ngọc Hà. Đa số người bệnh có chung các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ. Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã tiến hành lấy 33 mẫu phân và 5 mẫu máu để tiến hành xét nghiệm tìm tác nhân.

 

Hiện, sức khỏe các trường hợp nghi ngộ độc ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng, các cơ sở y tế đang tiếp tục theo dõi, điều trị theo quy định chuyên môn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ các cơ sở y tế, Sở Y tế TPHCM đã thông tin ngay đến Sở An toàn thực phẩm TPHCM để điều tra, xác minh. Đồng thời, chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm.

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM - Ảnh 2
Một người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau khi ăn bánh mì Ngọc Hà - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, trong 2 ngày 21-22/12, nhiều người dân sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm Ngọc Hà trên địa bàn phường Phú Mỹ đến các cơ sở y tế cấp cứu với nhiều dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. 

Nhận tin báo, chiều 21/12, đoàn kiểm tra liên ngành phường Phú Mỹ đã tới làm việc trực tiếp tại cơ sở bánh mỳ Ngọc Hà. Kết quả xác nhận, tiệm bánh mỳ Ngọc Hà do ông Lương Cao Thắng (33 tuổi) làm chủ và bà Lý Thị Mỹ Hạnh (37 tuổi) làm quản lý. Tiệm bánh mỳ có 2 địa điểm kinh doanh và 1 nhà kho.

Theo UBND phường Phú Mỹ, tiệm bánh mỳ Ngọc Hà hoạt động khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên, không có hợp đồng mua bánh mỳ, các loại rau thơm, dưa leo…

Thời điểm kiểm tra, xe đẩy và kho chứa không còn thực phẩm. Còn tại trụ sở chính, chỉ còn một số ít thực phẩm được cắt lát như chả bò, chả lụa, thịt nguội, ớt, pate, dưa leo nguyên trái và 3 hộp sốt trứng (do cơ sở tự làm). Đoàn kiểm tra liên ngành phường Phú Mỹ đã niêm phong tủ đựng thực phẩm.

Ngày 23/12, Trường Tiểu học An Thới 1 có báo cáo gửi UBND đặc khu Phú Quốc và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

