Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Đời sống 23/12/2025 15:24

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh nội địa đã làm việc đối với N.L.T. để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/12, sân bay Long Thành tổ chức các chuyến bay chính thức đầu tiên với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. 

Tuy nhiên, trước đó, ngày 17/12, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trong chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao khẩn trương xác minh, truy vết đối tượng.

Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với N.L.T. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định người liên quan là N.L.T. và mời làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đăng bình luận đe dọa với mục đích “trêu đùa cho vui”, không có ý định thực hiện. Tuy nhiên, hành vi này thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua đây, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù chỉ là bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội, đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm. Khi phát hiện các thông tin, hành vi nghi vấn trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Chợ Xanh với hơn 100 ki-ốt trên phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt, bốc cháy ngùn ngụt, đe dọa nhiều nhà dân xung quanh, sáng 23/12.

