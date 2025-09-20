Danh tính người phụ nữ giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán

Đời sống 20/09/2025 19:41

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú tại xóm Tiền Phong, xã Vạn An) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5/8, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành UBND xã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Mai tổ chức giết mổ lợn ngay tại nhà, không đúng quy định, không đảm bảo quy trình vệ sinh và bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Danh tính người phụ nữ giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán - Ảnh 1
Nguyễn Thị Mai tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng chức năng thu giữ 286 kg thịt lợn thành phẩm đã giết mổ, chưa qua kiểm dịch, không có dấu kiểm soát giết mổ, có biểu hiện nhiễm bệnh. Khám xét nơi ở, tiếp tục phát hiện thêm 98,5 kg thịt lợn tương tự. Mẫu vật được giám định cho kết quả số lợn này nhiễm dịch tả lợn châu Phi - loại động vật đáng ra phải tiêu hủy theo quy định.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mai thừa nhận toàn bộ hành vi giết mổ, chế biến và bán thịt lợn bệnh ra thị trường.

Đây là vụ án đầu tiên tại Nghệ An bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp

Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Chiều 20/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các lực lượng liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình, TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   heo bị dịch tả châu Phi tin moi thịt heo bẩn

TIN MỚI NHẤT

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm trong 'Ngày Không Ngủ'

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 21/9/2025, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người

Trúng độc đắc vào đúng ngày 21/9/2025, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền vào chật két, tậu nhà sắm xe giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Danh tính người phụ nữ giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán

Danh tính người phụ nữ giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi đem bán

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Hành khách hốt hoảng khi xe giường nằm bất ngờ cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Hành khách hốt hoảng khi xe giường nằm bất ngờ cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Hiếm gặp: Bé sơ sinh chào đời trong bọc ối còn nguyên, chỉ xuất hiện 1/80.000 ca

Hiếm gặp: Bé sơ sinh chào đời trong bọc ối còn nguyên, chỉ xuất hiện 1/80.000 ca

Sức khỏe 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, Thần Tài gõ cửa, quý nhân trao lộc, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, Thần Tài gõ cửa, quý nhân trao lộc, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Top website việc làm chất lượng giúp ứng viên phát triển sự nghiệp

Top website việc làm chất lượng giúp ứng viên phát triển sự nghiệp

Xã hội 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Hành khách hốt hoảng khi xe giường nằm bất ngờ cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Hành khách hốt hoảng khi xe giường nằm bất ngờ cháy ngùn ngụt trên quốc lộ

Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân

Danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TP.HCM

Danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TP.HCM

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ