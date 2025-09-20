Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú tại xóm Tiền Phong, xã Vạn An) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5/8, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành UBND xã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Mai tổ chức giết mổ lợn ngay tại nhà, không đúng quy định, không đảm bảo quy trình vệ sinh và bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Nguyễn Thị Mai tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng chức năng thu giữ 286 kg thịt lợn thành phẩm đã giết mổ, chưa qua kiểm dịch, không có dấu kiểm soát giết mổ, có biểu hiện nhiễm bệnh. Khám xét nơi ở, tiếp tục phát hiện thêm 98,5 kg thịt lợn tương tự. Mẫu vật được giám định cho kết quả số lợn này nhiễm dịch tả lợn châu Phi - loại động vật đáng ra phải tiêu hủy theo quy định.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mai thừa nhận toàn bộ hành vi giết mổ, chế biến và bán thịt lợn bệnh ra thị trường.

Đây là vụ án đầu tiên tại Nghệ An bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp

