Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân

Đời sống 20/09/2025 17:35

Thi thể người phụ nữ mất tích nhiều ngày, đang phân hủy trong bao vải, được phát hiện tại dốc U Bò, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 20/9, thông tin từ chính quyền phường Móng Cái 3, ngày 18/9, người dân phát hiện một bao vải có chứa thi thể đang phân hủy ở khu Lục Phủ, phường Móng Cái 3.

Công an xác định nạn nhân là chị Đ.T.T.H. (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả giám định cho thấy đây là một vụ án mạng.

Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân - Ảnh 1
Bao vải chứa thi thể chị H. - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chị H. được người thân báo mất tích nhiều ngày, không thể liên lạc. Camera ghi nhận ngày 12/9, chị rời phòng trọ tại khu Hải Hòa 3 bằng xe máy biển số 16M5-0446. Đến nay, công an vẫn chưa tìm thấy phương tiện này.

Để phục vụ điều tra, Công an phường Móng Cái 3 đã thông báo đến các địa phương lân cận đề nghị rà soát chiếc xe máy màu đen, lòng yếm trắng bạc, vành yên sau bạc, có gắn gương chiếu hậu bên trái.

Vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong bao vải, tiết lộ danh tính nạn nhân

