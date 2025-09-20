Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Ngày 20/9, Công an xã Mường Thàng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Ngô Quang Hải (SN 1977, trú tại tổ 8, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) - nghi phạm giết cụ bà 87 tuổi.

Công an xã Mường Thàng cho biết, khoảng 6 giờ, ngày 19/9, dưới sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ. Công an xã Mường Thàng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một đối tượng Ngô Quang Hải - nghi phạm giết người khi đang lẩn trốn tại khu đồi Mường Tăng, xóm Quà, xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ, ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Hiên (87 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng và có dấu hiệu bị siết cổ dẫn đến tử vong. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, con trai bà Hiên trình báo cơ quan Công an.

 

Bắt giữ nghi phạm siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ - Ảnh 1
Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ nghi phạm giết người Ngô Quang Hải - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay khi nhận được tin báo, các trinh sát của Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Hiên. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngô Quang Hải người trú cùng địa phương.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Hải bị bắt giữ vào sáng 19/9.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được điều tra, làm rõ.

