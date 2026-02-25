Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 02:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán sự nghiệp sang trang, tương lai huy hoàng.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết, tuổi Ngọ có nhiều băn khoăn trong lòng, có thể là vì nhìn lại một năm con giáp này vẫn chưa làm được nhiều việc như mong muốn hoặc một số mục tiêu chưa hoàn thành, vẫn còn dang dở.

Con giáp này nên chấn chỉnh thái độ làm việc. Không ai vừa sinh ra đã giỏi một lĩnh vực nào đó, tất cả đều cần trải qua quá trình khổ luyện để ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn. Hơn nữa, những thử thách đặt ra cũng là cơ hội để bản mệnh khám phá tiềm năng và bứt phá giới hạn của mình.

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần bước vào chu kỳ hanh thông hiếm có. Trong ngày tới, vận may của bạn đến từ cả chính tài lẫn phụ tài. Những ai đang kinh doanh có thể chốt được hợp đồng lớn, lợi nhuận tăng vọt. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, tăng lương hoặc nhận khoản tiền bất ngờ.

Đặc biệt, vận may tài chính của tuổi Dần rất mạnh. Nếu tham gia các hoạt động may rủi hợp pháp, khả năng trúng thưởng cao hơn bình thường. Đây là thời điểm “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, giúp bạn có cơ hội trả hết nợ cũ, ổn định tài chính, thậm chí tích lũy được khoản tiền đáng kể.

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

Cuối ngày hôm nay (25/2/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

