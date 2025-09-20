Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại Bệnh viện, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Ngày 20/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa xảy ra vụ việc mẹ con một sản phụ tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa có báo cáo gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về một trường hợp sản phụ tử vong tại bệnh viện.

Cụ thể, chiều 16/9, sản phụ L.T.A.N. (SN 1986, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đau bụng nên được đưa vào Bệnh viện Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Đến ngày 17/9, sản phụ bắt đầu chuyển dạ.

Khoảng 14h50 cùng ngày, sản phụ đột ngột khó thở, tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt, ối vỡ trắng đục…Bệnh nhân được xử trí đặt NKQ, cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn. Đến 14h54, bệnh nhân tái lập tuần hoàn, thở qua bóp bóng, tim thai âm tính, ối vỡ.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị với chẩn đoán: Thuyên tắc ối/con lần 3 thai 40 tuần 1 ngày chuyển dạ. Tại đây, các bác sĩ đã tiếp tục cấp cứu sản phụ N.

Đến khoảng 21h cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. và thai nhi đã tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa 2 mẹ con về nhà lo hậu sự.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về trường hợp bệnh nhân tử vong do ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân/theo dõi thuyên tắc ối/rối loạn đông máu nặng/toan chuyển hóa nặng…

