Nóng: Bắt khẩn cấp kẻ nhiều tiền án chém đứt lìa bàn tay người khác

Đời sống 20/09/2025 05:30

Ngày 19/9, Công an xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (39 tuổi, trú thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 19/9, Công an xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (39 tuổi, ở thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 20 ngày 16.9, Kính điều khiển xe máy mang theo một cây rựa dài 75 cm đến nhà ông Đặng Hoàng Văn Hiếu (ở thôn Long Thành, xã Tịnh Khê) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Khi ông Hiếu bước ra khỏi nhà, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Kính chạy ra xe lấy rựa, lôi ông Hiếu ra sân rồi bất ngờ vung rựa chém. Nạn nhân đưa tay trái lên đỡ và bị chém đứt bàn tay, máu chảy nhiều. Sau khi gây án, Kính lên xe bỏ trốn.

Ông Hiếu được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Kết quả giám định ban đầu xác định thương tích của nạn nhân là 12%.

Nóng: Bắt khẩn cấp kẻ nhiều tiền án chém đứt lìa bàn tay người khác - Ảnh 1
Kính (áo jean) bị bắt khẩn cấp vì chém đứt lìa bàn tay người khác - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, xác định đây là đối tượng manh động, liều lĩnh, Công an xã Tịnh Khê đã huy động toàn bộ lực lượng, phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt suốt 2 ngày đêm. Biết không thể thoát, Kính đã ra trình diện.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thành Kính có nhiều tiền án, tiền sự: năm 2013 bị TAND H.Trà Bồng tuyên 9 tháng tù vì trộm laptop, năm 2016 tiếp tục bị TAND TX.Đức Phổ xử phạt 5 năm tù vì trộm xe máy. Ra tù, Kính tiếp tục gây rối. Năm 2023, bị xử phạt 4 triệu đồng vì hủy hoại tài sản, năm 2024 bị phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an xã Tịnh Khê đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Công an xã thông báo, ai từng là bị hại hoặc bị Kính đe dọa trong các vụ việc khác, liên hệ trực tiếp để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người chém người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Sức khỏe 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
"Siêu thực phẩm" bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

"Siêu thực phẩm" bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước
Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố bị can Lê Hương Ly vụ vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Nóng: Khởi tố bị can Lê Hương Ly vụ vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Phẫn nộ: Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc

Phẫn nộ: Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc

Hà Nội: Nam sinh lớp 7 ra tay đánh cô giáo ngay trong lớp học

Hà Nội: Nam sinh lớp 7 ra tay đánh cô giáo ngay trong lớp học

Nóng: Truy tố Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục về tội “Lừa dối khách hàng”

Nóng: Truy tố Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục về tội “Lừa dối khách hàng”

4 ô tô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TP.HCM kẹt cứng

4 ô tô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TP.HCM kẹt cứng

Lộ hình ảnh 'tổng tài' ra lệnh đánh người đến tận quán cà phê xin lỗi: 'Tôi mất ngủ cả đêm'

Lộ hình ảnh 'tổng tài' ra lệnh đánh người đến tận quán cà phê xin lỗi: 'Tôi mất ngủ cả đêm'