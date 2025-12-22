Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đón nhận 'vía' từ Phật Bà, tiền đổ về nhà nhiều như nước lũ, kinh doanh Đắc Tài Đắc Lộc

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Chính quan xuất hiện - một ngày mà bạn trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Tuất tỏ ra lạc quan và can đảm khi đối mặt với khó khăn, và với vận may dồi dào, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hãy dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách chuyên ngành, điều này sẽ giúp ích cho công việc của bạn.

Lục Hợp hỗ trợ, tiền bạc của Tuất dồi dào, ngày tốt cho việc thăm hỏi người thân, bạn bè, làm từ thiện, mua xe mới, mua nhà, mua đất hoặc sang nhượng mặt bằng kinh doanh, làm hợp đồng. Bạn đang có lộ trình đúng đắn và kiếm được tiền từ việc rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho người ấy, chia sẻ về tình hình hiện tại và thành tích công việc. Họ sẽ rất vui và cảm thấy bạn trân trọng họ. Đã bao lâu rồi bạn chưa cười thật to hay hét thật to? Hãy nghỉ ngơi và vui chơi tại công viên giải trí cùng người yêu hoặc bạn bè. Bạn sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, cục diện bán hợp mang đến cho tuổi Tỵ gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Công việc của con giáp này đang tiến triển rất tốt, vì thế, hãy sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp các cặp đôi đang yêu có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội. Đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Dù bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ.

Điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của con giáp này. Tuy nhiên hôm nay họa phá tài sẽ ảnh hưởng nhiều lên túi tiền tuổi Tỵ. Tài thần nằm ở hướng chính Đông, bản mệnh xuất hành theo hướng này sẽ có được may mắn hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, sự hỗ trợ của Lục Hợp, người tuổi Mùi có thể tìm được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường. Đôi bên có mối quan hệ hợp tác cùng có lợi nên quá trình làm ăn chung rất suôn sẻ và rành mạch mọi thứ. Nhờ vậy mà cứ thế từ từ tiến những bước vững chắc, nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn. Các kế hoạch đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc cũng không có gì đáng ngại trong ngày Chính Quan độ mệnh. Mọi thứ đang được giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa.

Hỏa dưỡng cho Thổ, chuyện tình cảm nhờ vậy rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!