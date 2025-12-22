Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung.

Theo thông tin báo Người Lao Động , Công an tỉnh Thanh Hóa vừa nhanh chóng đấu tranh, làm rõ một vụ "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" rất tinh vi của Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), với thủ đoạn giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Ba năm sau (năm 2020), Thu phát hiện mình bị bệnh ung thư, hay có mâu thuẫn với mẹ đẻ nên nảy sinh ý định "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm.

Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Từ ý định trên, Thu đã lên kịch bản và đề nghị mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tham gia. Bà Thập lúc đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý.

Để giả chết, Thu lên kịch bản sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7-6-2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết".

Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

hu mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang địa phương. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đến nửa đêm ngày 7-6-2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà thầy cúng ở tạm, sau đó trốn vào tỉnh Đồng Nai làm ăn.

Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, nên chính quyền, người dân, không ai hay biết nên cứ tưởng Thu đã chết thật, bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đàng hoàng cho người xấu số.

Khi kịch bản Thu đã chết hoàn tất, ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS.

Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu, với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Lấy được tiền bảo hiểm, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” đối với Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Quân Đội Nhân Dân, làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận: "Do bị bệnh nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng nghĩ đến việc chưa báo hiếu cho mẹ, nếu tự tử sẽ không được chi trả bảo hiểm nên mới "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm. Sau khi chết, tôi sẽ bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc và không còn liên quan gì đến mọi người trong gia đình. Tóm lại, lúc đó tôi sẽ giống như một người thay cung đổi số, thay đổi hết mọi thứ về bản thân mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.