Từ công tác kiểm tra, rà soát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na, ở huyện Thăng Bình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 7/4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bà Tô Thị Ty Na (SN 1981; trú khu phố 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sát hại 2 con trai để trục lợi bảo hiểm.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định Na có hành vi giết cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Bà Tô Thị Ty Na - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một vụ trục lợi bảo hiểm xảy ra ở tỉnh Đắk Nông cũng đã được cơ quan chức năng làm rõ. Theo đó, ngày 4/5/2020, người dân phát hiện 1 ô tô cháy rụi trên Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long) bên trong có 1 tử thi bị cháy. Thời điểm đó, nhiều người nghĩ đó là 1 vụ tai nạn giao thông và nạn nhân là Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) - người điều khiển xe.

Tuy nhiên, qua điều tra phát hiện nhiều bất thường, hé lộ ông Minh là nghi phạm giết người để trục lợi bảo hiểm. Do thua lỗ hơn 23,7 tỉ đồng từ việc buôn bán cà phê trực tuyến, ông Minh đã mua gói bảo hiểm nhân thọ trị giá lớn. Để thực hiện kế hoạch, ông Minh từng cố đào mộ trộm xác nhưng bất thành.

Sau đó, ông Minh dụ cháu họ bên vợ là Trần Nho Vương (SN 1995) đến rẫy, sát hại bằng búa, rồi dàn dựng tai nạn giao thông bằng cách tông xe vào cột mốc và đốt xe phi tang. Ông Minh đã bỏ trốn nhưng bị bắt sau 7 ngày. Tháng 1/2021, Đỗ Văn Minh đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình về tội giết người và các tội danh khác liên quan đến chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả.

Nhà vệ sinh nơi cháu Hoàng bị phát hiện tử vong - Ảnh: VietNamNet

Vụ khác cũng từng gây rúng động dư luận khi người phụ nữ thuê người khác chặt lìa chân tay của mình. Theo đó, vào ngày 5/5/2016, người dân phát hiện bà Lý Thị N. (ngụ xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) nằm bên đường tàu với 1/3 bàn chân và 1/3 bàn tay bên trái bị đứt lìa. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà N. khai mình bị tàu hỏa cán qua.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn khi thương tích được xác định là do vật sắc nhọn gây ra, không giống với tai nạn tàu hỏa. Bên cạnh đó, trong hơn 1 tháng, bà N. đã mua liên tiếp 3 gói bảo hiểm thân thể của 2 công ty. Nếu bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn giao thông, bà N. có thể được thanh toán tổng số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng.

Trước những bằng chứng đưa ra, bà N. đã khai nhận do nợ tiền nên đã thuê người chặt 1/3 bàn chân và 1/3 bàn tay bên trái của mình với giá 50 triệu đồng để tạo hiện trường giả một vụ tai nạn tàu hỏa, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Ý tưởng "điên rồ" của bà N. không chỉ không giúp bà lấy được tiền bảo hiểm mà bản thân còn phải chịu thương tật 79%.