Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là TP Cần Thơ; chỗ ở hiện tại: ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang).

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (25 tuổi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là bé gái tên B. 14 tuổi và bé trai tên Đ. 12 tuổi. Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (25 tuổi). Ảnh: Báo Dân Trí. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/8, anh M. (35 tuổi) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái anh là bé B. đi chơi cùng Đ. rồi mất tích.

Công an xã Phú Tân sau đó đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến 21h cùng ngày, người dân phát hiện B. và bạn bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai ở ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân. Tại thời điểm gia đình tìm thấy, B. không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị xâm hại, còn bé Đ. trên đầu cũng có nhiều vết thương. Cả 2 cháu bé được gia đình đưa đến Trung tâm y tế Phú Tân cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (áo trắng) chỉ đạo lấy lời khai Tuấn. Ảnh: Báo Dân Trí. Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức truy xét nóng đối tượng gây án. Theo thông tin VietNamNet, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 17/8, các trinh sát xác định, ập vào bắt giữ Thạch Thanh Tuấn tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của vợ con đối tượng và người dân xung quanh. Tại cơ quan công an, Tuấn khai, khoảng 17h ngày 16/8, sau khi sử dụng rượu bia và ma tuý, đối tượng điều khiển xe máy đến ấp Mỹ Hoá 2, thấy Đ. chở B. trên xe đạp điện. Tại đây, Tuấn gọi nhờ Đ. đi mượn dụng cụ để sửa xe. Khi Đ. đồng ý và rời đi, gã này nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B. Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an cho lời khai. Ảnh: Báo Lao Động. Sau khi sửa xe xong, Tuấn trả 50.000 đồng cho Đ. và B. nhưng 2 em không nhận. Đối tượng sau đó rủ cả 2 xuống ruộng hái dưa hấu ăn. Khi đến ruộng khoai, thấy vắng người qua lại, Tuấn lấy kìm (mang theo trong xe) đánh vào đầu 2 em, xé quần áo B. để trói Đ. Sau khi gây án, Tuấn trói và nhét giẻ vào miệng để ngăn cả 2 cháu bé kêu cứu, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

