Sau khi đi uống rượu ốc, Nủ và Do đã thuê phòng nghỉ rồi thực hiện hành vi giao cấu với 2 bé gái 12 và 13 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 28.10.2024 tại P.Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Giàng A Nủ (22 tuổi, trú xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do (20 tuổi, trú xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20 giờ, ngày 28.10.2024 Giàng A Do, và Giàng A Nủ rủ 2 cháu S.T.P.G (14 tuổi) và H.T.M.S (13 tuổi) xuống khu vực P.Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi. Sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu.

Đến 23 giờ cùng ngày các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ để thực hiện hành vi xâm hại với 2 nạn nhân. Tại thời điểm đó, cháu S.T.P.G có độ tuổi 13 tuổi 3 tháng 7 ngày; cháu H.T.M.S có độ tuổi 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.

Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Lai Châu cho rằng, vụ án trên là hồi chuông cảnh báo đến các gia đình, địa phương về tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân và gia đình, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan công an thông cáo, để phòng ngừa, gia đình giữ vai trò then chốt: cha mẹ, người thân cần quan tâm, giáo dục, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh xâm hại cho trẻ, giúp trẻ biết tự bảo vệ bản thân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho chính quyền hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế bắt giữ xe khách vận chuyển gần 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đang bốc mùi hôi thối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-hai-oi-tuong-xam-hai-2-be-gai-bi-sau-bua-ruou-oc-739382.html