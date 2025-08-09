Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Đời sống 09/08/2025 20:53

Sau khi đi uống rượu ốc, Nủ và Do đã thuê phòng nghỉ rồi thực hiện hành vi giao cấu với 2 bé gái 12 và 13 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 28.10.2024 tại P.Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

 

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Giàng A Nủ (22 tuổi, trú xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do (20 tuổi, trú xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

 

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20 giờ, ngày 28.10.2024 Giàng A Do, và Giàng A Nủ rủ 2 cháu S.T.P.G (14 tuổi) và H.T.M.S (13 tuổi) xuống khu vực P.Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi. Sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu.

Đến 23 giờ cùng ngày các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ để thực hiện hành vi xâm hại với 2 nạn nhân. Tại thời điểm đó, cháu S.T.P.G có độ tuổi 13 tuổi 3 tháng 7 ngày; cháu H.T.M.S có độ tuổi 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.

Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc - Ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Lai Châu cho rằng, vụ án trên là hồi chuông cảnh báo đến các gia đình, địa phương về tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân và gia đình, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan công an thông cáo, để phòng ngừa, gia đình giữ vai trò then chốt: cha mẹ, người thân cần quan tâm, giáo dục, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh xâm hại cho trẻ, giúp trẻ biết tự bảo vệ bản thân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho chính quyền hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế bắt giữ xe khách vận chuyển gần 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đang bốc mùi hôi thối.

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại trẻ em tin moi cưỡng hiếp

TIN MỚI NHẤT

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Sao quốc tế 47 phút trước
Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Rùng mình phát hiện 100 tấn heo sữa đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Rùng mình phát hiện 100 tấn heo sữa đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Hậu trường 3 giờ 30 phút trước
Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Đời sống 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Rùng mình phát hiện 100 tấn heo sữa đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Rùng mình phát hiện 100 tấn heo sữa đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình đuổi khỏi nhà, sống tại vỉa hè

Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình đuổi khỏi nhà, sống tại vỉa hè

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Hai du khách người Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp

Hai du khách người Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp