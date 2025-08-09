Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Đời sống 09/08/2025 20:48

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế bắt giữ xe khách vận chuyển gần 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đang bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, trong quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi.

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm - Ảnh 1
19 thùng xốp chứa 1 tấn sụn chân gà bốc mùi bị phát hiện, thu giữ trên xe giường nằm lưu thông qua TP Huế - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, tại vị trí Km800+500 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), tổ công tác CSGT phát hiện ô tô khách Hải Yến mang biển số nước Lào với số hiệu 2345 chạy hướng Bắc – Nam, do tài xế Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm - Ảnh 2
Các thùng xốp chân gà đã bốc mùi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo VOV, qua kiểm tra khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 19 thùng xốp bọc ni lông, bên trong chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà đã bốc mùi.

Tài xế khai số hàng này được vận chuyển từ cửa khẩu Lào về TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Số hàng hóa kể trên hiện đã bị lực lượng chức năng TP Huế thu giữ để xử lý theo quy định.

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Chiều 9/8, ông Nguyễn Hữu Lực, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 7 tử vong thương tâm.

