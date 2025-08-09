Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước

Đời sống 09/08/2025 18:15

Chiều 9/8, ông Nguyễn Hữu Lực, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 7 tử vong thương tâm.

 

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, nữ sinh bị đuối nước được xác định là em Ph. Đ. B Ng (SN 2012, học sinh lớp 7E trường THCS Đắk Búk So, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể của xã, thôn đã cử lực lượng đến tìm kiếm và đưa thi thể cháu về nhà, đồng thời kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trưa cùng ngày, sau khi đi bẻ bắp với hai chú về, cháu Ng cùng hai bạn xuống hồ tắm. Hai chú dặn các cháu tắm ở gần bờ nhưng nhóm bạn ra chỗ nước sâu. Cháu Ng không may bị đuối nước.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu là cháu Ng ra chỗ nước sâu (có chỗ sâu đến 3m) tắm, trong lúc không cẩn thận dẫn đến đuối nước. Người dân cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm trục vớt và đưa thi thể cháu về cho gia đình lo hậu sự.

Phép màu không xảy ra, liên tiếp tìm thấy thi thể của 2 cháu bé tử vong do đuối nước - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 7 ở xã Tuy Đức (Lâm Đồng) không may bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 11h45 sáng cùng ngày, sau khi bẻ bắp cùng hai người chú về, cháu Đ.B.N. (trú thôn 4, xã Tuy Đức) cùng một bạn xuống tắm ở khu vực nước sâu, trên bờ vẫn còn một người bạn khác đứng chờ.

Một lúc sau, thấy N. chới với giữa ao, người bạn trên bờ lập tức nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Thấy hô hoán, người dân xung quanh nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng thôn 4 và xã Tuy Đức đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm cháu N. Đến khoảng 14h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu N. dưới hồ

Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

