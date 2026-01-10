Bảng vàng điểm tên 3 con giáp gặp dữ hóa lành trong 2 ngày cuối tuần (10, 11 tháng 1), giàu có phát hờn, tình tiền rực đỏ, vàng chất đầy trong nhà

Trong 2 ngày cuối tuần (10, 11 tháng 1), tuổi Dần được cục diện Tam Hội che chở nên nhìn chung hôm nay sẽ có nhiều tin tích cực ở phương diện công việc, một vài cơ hội mới sẽ đến với bạn. Dù gặp phải một chút khó khăn thì bạn vẫn sẽ vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ.

Cát khí trong hôm nay cũng giúp những chú Hổ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song dù có dư dả đến đây, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Chuyện tình cảm lứa đôi vẫn ổn định nhưng cũng không được mặn nồng như xưa. Bạn có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm cùng người ấy. Người độc thân nhân duyên lại chưa được như ý, đôi khi mối quan hệ tình cảm còn mang lại áp lực khiến bạn chỉ muốn tự do một mình.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 ngày cuối tuần (10, 11 tháng 1), Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn luôn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực khi đối diện với bất cứ lĩnh vực gì, chính vì vậy mà ngày hôm nay, chẳng có việc nào là quá khó khăn với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể vô tình phát hiện ra những định hướng làm ăn mới phù hợp với mình. Đừng ngại thử sức và đừng quá để tâm tới lời bàn tán của mọi người xung quanh bởi bạn là người rõ nhất khả năng của mình.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc cho hợp lý để thực hiện, nếu không phải là việc quá cần thiết thì có thể tạm lùi sang ngày khác..

Con giáp tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần (10, 11 tháng 1), Chính Quan dự báo phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân khá may mắn. Bạn có quý nhân phù trợ, mang đến nhiều cơ hội để bạn phát triển ổn định hơn. Khả năng thăng tiến của con giáp này khá tốt, đúng với tiến trình mà bạn đã đặt kỳ vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bạn cũng khá ổn định nên không phải lo lắng gì. Điều quan trọng chính là ở những suy nghĩ tích cực, bạn không quá đặt nặng việc được và mất vì biết mọi thứ đều có quy luật lên xuống, bản mệnh làm việc chăm chỉ nên sẽ có nhiều khoản thu.

Con giáp này cũng sẽ nhận được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau. Yêu một người đã khó, để gìn giữ tình yêu đó lại càng khó hơn, biết được đều này nên cả hai càng trân trọng nửa kia nhiều hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!