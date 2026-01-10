2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng trong 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), Thiên Tài mang tới cho tuổi Dần cơ may kiếm được nhiều tiền. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc đối thủ còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bản mệnh không phải lo lắng chuyện chi tiêu. 

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng. Những nguy cơ đang gặp phải lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều. Thành công không còn quá xa vời nếu như người tuổi Dần không ngừng nỗ lực và cố gắng.

 

Mộc được Thủy sinh lại càng tô điểm cho may mắn của những chú Hổ trong ngày này khi tình duyên có nhiều sự khởi vượng bất ngờ. Con giáp này luôn biết cách vun đắp tình cảm của mình, không để cho những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng đe dọa hạnh phúc hiện tại. Tình yêu của hai bạn nhờ thế luôn bền chặt.

Con giáp tuổi Sửu 

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), may mắn có Tam Hợp trợ vận, Sửu buôn bán thuận lợi, làm ăn suôn sẻ. Hôm nay nhờ giỏi ăn nói nên những bạn làm nghề tự do được khách hàng ủng hộ, đắt hàng. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các giải pháp hiệu quả cho những rắc rối hiện tại. 

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc nhờ Thiên Tài hỗ trợ. Nhờ lựa chọn đúng đắn, đúng thời điểm tốt nên thu về thành quả chính là tiền bạc, nhiều người còn trúng số. Tuy nhiên tuổi này nên hạn chế cờ bạc, rượu chè kẻo bị tiêu tán lộc lá.

 

Vận tình cảm nở hoa nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Nửa kia sẽ thấu hiểu bạn, nâng đỡ bước chân bạn bằng những cách khác nhau. Các bạn trẻ được gia đình yêu thương, che chở, cha mẹ hết sức lo cho con cái.

Con giáp tuổi Mão 

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), nhờ Lục Hợp che chở, người tuổi Mão đón nhiều tin tức tích cực về phương diện tình cảm, dù là người độc thân hay người đã có đôi thì đều sẽ có hỷ tín tìm đến. Người độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng ưng ý trong hoàn cảnh và thời gian vô cùng tình cờ, lúc này đừng kén chọn quá kẻo mãi vẫn chưa tìm được nửa kia cho mình.

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong khi đó tình cảm của các cặp đôi cũng ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia được vun đắp theo thời gian, cùng trải qua nhiều sóng gió nên vững vàng đến mức khó có gì có thể chia cách. Cũng nhờ thế mà tinh thần của bản mệnh vui vẻ, lạc quan, dồi dào sức sống hơn hẳn.

 

Cũng trong hôm nay, cát khí còn giúp đường tài lộc vượng phát. Vận may tiền bạc kéo đến ầm ầm, con giáp này tha hồ đếm tiền. Đó cũng là do bản mệnh biết quản lý thu chi, tiết kiệm nên để dành được một khoản kha khá. Thời gian tới bạn có thể tính đến chuyện đầu tư thêm vào lĩnh vực mới để tiền bạc ngày càng sinh sôi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự gia đình 6 phút trước
Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Tâm sự Eva 9 phút trước
Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Sao quốc tế 10 phút trước
Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Tâm sự 12 phút trước
2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp