Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 11/01/2026 04:45

3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ vướng phải Âm Sát nên cẩn thận kẻo bị lừa lộc. Dạo gần đây, những chiêu trò lừa tiền trên mạng xã hội rất tinh vi, do đó đừng cho ai vay tiền trên mạng. Trường hợp con giáp này cho người khác vay mượn thì hãy gặp nhau trực tiếp, đồng thời không giao dịch qua điện thoại. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Trong thời gian này, chuyện yêu đương giữa các cặp đôi có vẻ như chững lại khi cả hai không còn mặn nồng như trước. Người đã kết hôn khá nóng tính nên đôi khi hay nặng lời với đối phương.  

 

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ vướng phải Âm Sát nên cẩn thận kẻo bị lừa lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ lên xuống thất thường. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này không giữ được vì bị tiểu nhân phá hoại, quấy phá. Tốt nhất là bạn cần lên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, đồng thời việc cần phải chi tiêu thì nên chi tiêu đừng có tiếc tiền cho sức khỏe.

Hơn nữa, vận trình tình cảm gặp nhiều khúc mắc đáng lo. Thìn Sửu tương xung khiến cho mối quan hệ vợ chồng không được êm ấm, hài hòa như phút ban đầu. Dù sống cùng với những người thân yêu nhưng bạn vẫn luôn có cảm giác cô đơn, lạc lõng.  

 

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm việc tương đối bất ổn, có thể gặp những chuyện không đâu vào đâu cả. Ngũ Quỷ cho biết, bản mệnh có thể gặp tiểu nhân quấy phá và ghen ghét với những thành tựu có được trong công việc. Trong quá trình làm ăn, con giáp này có thể bị hao hụt tiền vốn mà không rõ nguyên nhân. Nếu đang muốn tuyển nhân viên phụ việc thì hãy cân nhắc thật kỹ và hãy chọn người hợp tuổi tránh mất tiền mất bạc.

Vận trình tình cảm không được hanh thông. Bạn cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn thay vì cứ “đâm đầu” vào con đường phát triển sự nghiệp, bởi trên đời này chỉ có gia đình là đối tốt với bạn còn thiên hạ thì mai sau không biết sẽ như thế nào. 

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt - Ảnh 3
Người tuổi Thân làm việc tương đối bất ổn, có thể gặp những chuyện không đâu vào đâu cả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 12h trưa mai (11/1/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (11/1/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Đời sống 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'