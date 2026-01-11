Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Đời sống 11/01/2026 05:15

Tối 10/1, lãnh đạo UBND xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong; các nạn nhân là hai bà cháu.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 10/1, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, xác nhận một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Đại Huệ (Nghệ An), khiến 2 bà cháu trú tại phường Thành Vinh tử vong. 

Tai nạn xảy ra khoảng 15h40 cùng ngày, khi ông L.V.Đ. (SN 1962) điều khiển xe máy chở vợ là bà T.T.Đ. (SN 1968) và cháu nội L.V.H.P. (SN 2014) lưu thông trên quốc lộ 46.

Khi đến km 28+700 đoạn qua xóm Đại Thắng, xe máy của ông Đ. bất ngờ va chạm mạnh với ô tô đầu kéo chạy cùng chiều.

Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 46 làm 2 bà cháu tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, hậu quả, bà T.T.Đ. và cháu P. tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và phối hợp làm rõ vụ việc.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

