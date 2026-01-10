Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Công an xã Hợp Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một nam học sinh chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường học, thu giữ 3000 quả pháo nổ.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, ngày 10/1, Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) đã lập hồ sơ, nhắc nhở và giao P.Đ.T.S. (SN 2012, học sinh một trường Trung học cơ sở trên địa bàn) cho nhà trường và gia đình giáo dục, quản lý.

Trước đó, qua nắm tình hình hội nhóm trên không gian mạng, Công an xã Hợp Minh phát hiện P.Đ.T.S. có biểu hiện nghi vấn chế tạo pháo nổ.

Ngày 31/12/2025, công an xã phát hiện S. có hành vi bán pháo nổ cho bạn cùng trường. Kiểm tra ba lô của nam sinh này, công an thu 100 quả pháo nổ.

Số pháo nổ bị thu giữ tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, nam sinh lớp 8 này khai nhận vào đầu tháng 12/2025 đã đặt mua thuốc pháo và thân vỏ trên mạng xã hội rồi chế tạo pháo để bán.

S. đưa nguyên vật liệu vào phòng ngủ, bí mật chế tạo thành 3.000 quả pháo nổ. Nam sinh này đã bán cho bạn cùng lớp 200 quả pháo.

Kiểm tra nhà S., Công an xã Hợp Minh phát hiện và thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ cùng 3kg tiền chất thuốc pháo.

