Tối 9/1, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp lấy lời khai, điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ sinh lớp 10.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/1, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 9/1, sau khi tan học ở trường em M.T.T.L. (16 tuổi, ngụ TPHCM), ghé vào nhà bạn gần trường ở phường Tân Đông Hiệp để chơi.

Sau đó, L. vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà bạn để về nhà thì bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường, co giật.

Nữ sinh sau đó được người dân nhanh chóng đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Nữ sinh được đưa vào Trung tâm y tế khu vực Dĩ An cấp cứu, nhưng không qua khỏi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ việc, Công an phường Tân Đông Hiệp đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất hình ảnh camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

