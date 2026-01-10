Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Đời sống 10/01/2026 11:55

Tối 9/1, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp lấy lời khai, điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ sinh lớp 10.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/1, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 9/1, sau khi tan học ở trường em M.T.T.L. (16 tuổi, ngụ TPHCM), ghé vào nhà bạn gần trường ở phường Tân Đông Hiệp để chơi.

Sau đó, L. vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà bạn để về nhà thì bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường, co giật.

Nữ sinh sau đó được người dân nhanh chóng đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM - Ảnh 1
Nữ sinh được đưa vào Trung tâm y tế khu vực Dĩ An cấp cứu, nhưng không qua khỏi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ việc, Công an phường Tân Đông Hiệp đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất hình ảnh camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Chiều 9/1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt heo và các sản phẩm chế biến dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, được lưu giữ tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng nhiều loại hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm khác.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh tử vong tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Video 1 giờ 10 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Video 1 giờ 14 phút trước
Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Video 1 giờ 18 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch