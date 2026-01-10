Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 9/1, ở huyện Sirmaur, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang trên đường từ Shimla đến Kupvi qua Rajgarh bị chệch khỏi đường và lao xuống vực sâu khiến 9 hành khách trên xe buýt đã thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương.
Video 2 giờ 52 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

