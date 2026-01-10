Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 18:45

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc.

Tuổi Dần

Mọi việc làm của người tuổi Dần sẽ trở nên khá dễ dàng. Ngày Tam Hợp nâng đỡ giúp cho con đường phát triển công danh sự nghiệp của người tuổi này có bước chuyển mình đáng kể. Nguồn thu nhập của con giáp này rủng rỉnh trong ngày thứ Ba nhờ được Cát Thần phù trợ. Ngoài ra, bản mệnh còn may mắn nhận được lộc ăn uống miễn phí trong ngày. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có dấu hiệu khởi sắc khả quan. Bạn và người ấy đang trải qua với những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà tình yêu mang đến. Song song đó, người độc thân cũng sớm tìm được một nửa yêu thương đời mình thông qua các mối quan hệ bạn bè cũ. 

 

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Ngọ kể từ ngày hôm nay sẽ diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Vì có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối nên dù có gặp khó khăn nào thì người tuổi này cũng đều vượt qua được một cách êm đẹp. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn trong công việc thì bản mệnh phải nỗ lực hơn nữa. Con giáp này liên tục nhận được tin vui liên quan đến phương diện tài chính như bốc thăm trúng thưởng, trúng số, thưởng do làm việc tốt,...

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khởi sắc. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng khác giới, có thể rung động bởi một ai đó trong số họ. Dự đoán mối quan hệ có thể tiến triển tốt đẹp nhờ sự chân thành từ cả hai phía. 

 

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm đầu năm năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Mùi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Chuyện tình yêu tiến triển như mong đợi đem lại cảm giác bình yêu cho những người yêu nhau. Ngoài ra, bạn cũng cần nghĩ cách để hâm nóng tình cảm để tránh cho mối quan hệ rơi vào tình trạng nhạt phai. 

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết