Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình đuổi khỏi nhà, sống tại vỉa hè

Đời sống 09/08/2025 18:04

Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi phải sống vạ vật ngoài đường.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/8, mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung một ông lão khoảng 70 tuổi phải sống lay lắt ở vỉa hè tại TP Hải Phòng vì bị người trong gia đình bỏ rơi.

Cụ thể, bài viết với thông tin người đàn ông tên P. năm nay khoảng 70 tuổi lập gia đình từ hơn 40 năm trước. Ông P. sau nhiều năm làm việc đã có gia tài được coi là giàu có. Vợ chồng ông có một người con trai sinh năm 1982. Vừa qua, ông P. bị bệnh nặng, vợ ông P. cho biết người con trai không phải là con của ông P. Sau khi sang tên hết tài sản cho vợ và người con trai, ông P. bị gia đình đuổi ra ngoài đường và không cho vào nhà. Đến nay, ông P. không có nơi ở, phải ngồi trước cửa nhà số 1/440 Chợ Hàng giữa thời tiết nắng nóng.

Nhiều người dân còn tới chỗ ông P. để hỗ trợ đồ ăn và cho tiền sinh hoạt hàng ngày.

Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình đuổi khỏi nhà, sống tại vỉa hè - Ảnh 1
Lực lượng chức năng vào cuộc xác minh thông tin, hình ảnh chia sẻ lên nhiều trang mạng xã hội gây xôn xao dư luận ở Hải Phòng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Tổ trưởng Tổ dân phố 76 (phường Lê Chân) cho biết, ông Nguyễn Văn P. (SN 1954) có thời gian công tác trong quân ngũ, tham gia Hội Cựu chiến của Tổ dân phố.

Trong quá trình sinh sống với bà Phạm Thị T., ông không có con. Anh N.V.Đ. (SN 1982) là con riêng của bà T., đã lập gia đình và có 2 con. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng ông P. phát sinh mâu thuẫn vì vậy đến năm 1993, hai người đã ly hôn. Mẹ con bà T. hiện sinh sống tại số 1/440 Chợ Hàng. Đất là của mẹ bà T. cho, đứng tên sổ đỏ hai vợ chồng. Sau khi ly hôn, ông P. đi chỗ khác ở, một thời gian sau thì quay lại sống với bà T.

Cuối năm 2024, ông P. ốm nặng, anh Đ. đưa ông đi khám và sau đó đưa vào Bệnh viện Đông Khê Hải Phòng điều trị. Cách đây khoảng nửa tháng, do mâu thuẫn, anh Đ. không tiếp tục chăm sóc ông P.

Về mặt pháp luật, ông P. và bà T. không còn ràng buộc, chỉ về ở với nhau. Khi ông P. ra ngoài ở, tổ dân phố đã vận động xung quanh giúp đỡ như nấu cơm, mua nước… Tổ dân phố kết hợp với cảnh sát khu vực lập hồ sơ, có ý kiến đề nghị đưa ông vào trại dưỡng lão.

Sau khi bài viết về ông P. đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội, sáng nay (9/8), Phòng Thương binh xã hội phường Lê Chân đã xuống làm việc, kết hợp với Tổ dân phố và cảnh sát khu vực giải quyết, làm chế độ hưởng chính sách cho ông P.

Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình đuổi khỏi nhà, sống tại vỉa hè - Ảnh 2
Ông P. thường xuyên ngồi ở vỉa hè tại đường Chợ Hàng, TP Hải Phòng - Ảnh: VietNamNet

Đại diện Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 76 phường Lê Chân cho biết thêm, trước đó các đoàn thể đã có buổi làm trực tiếp với ông P., em gái ông P., anh Đ.

Theo trình bày của anh Đ., từ trước dù ông P. không phải bố nhưng mẹ con anh Đ. vẫn chăm sóc ông, cuộc sống diễn ra bình thường. Thời gian trước Tết Ất Tỵ, ông P. bị bệnh nặng nên anh Đ. cho ông đi bệnh viện điều trị rồi lại về nhà ở. Sau thời gian điều trị, do không thể tiếp tục chăm sóc được ông P., và mẹ anh Đ. cũng bị bệnh nên anh đưa ông về nhà em gái của ông P.

Tuy nhiên, em gái ông P. không chăm sóc nên lại chở ông về nhà văn hóa cộng đồng của tổ dân phố ở tạm. Nhưng ông P. không ở và quay lại nhà anh Đ. ngồi ở cửa. Hàng ngày người dân ai cho gì ăn nấy cả tuần nay.

Theo lãnh đạo phường Lê Chân, sau khi nắm được sự việc, sáng 9/8, UBND phường giao cho Công an phường và các ban ngành, đoàn thể xuống nắm tình hình và có biện pháp hỗ trợ kịp thời ông Nguyễn Văn P.

Cũng theo lãnh đạo phường Lê Chân, thông tin bước đầu thì người con trai này không phải là con đẻ của ông P. mà là con riêng của vợ. Ngôi nhà ông P. đang ở cùng vợ, con là nhà của vợ ông.

Ông P. có người thân ở trên đường Tô Hiệu (Hải Phòng), hiện Công an phường đang xuống liên hệ với người thân để gia đình hỗ trợ cho ông.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp hỗ trợ.

