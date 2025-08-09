Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 21/11/2007, trú xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 9/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (18 tuổi, trú tại xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Mạnh (46 tuổi, bố đẻ của Hiếu) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ VOV, qua kết quả điều tra, tối 9/7, Nguyễn Minh Hiếu mượn chiếc máy hiệu Honda Wave (chưa gắn biển số) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý. Sau đó, Hiếu rủ thêm 2 người bạn là Đ.T.C. và N.Q.H. (cùng SN 2007) đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch. Trong lúc đi, C. lái xe máy chở H., còn Hiếu cầm lái chiếc xe mượn của bố đi một mình. Trên đường về, Hiếu chở H. đi xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông T.V.T. (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Hiếu và Huy ngã xuống đường thì bị xe máy do anh N.D.H.A. đi ngược chiều đâm trúng, khiến H. cũng tử vong, còn Hiếu và anh H.A. bị thương nhẹ. Nguyễn Minh Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: VOV Kết quả điều tra xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Đồng thời, Cơ quan công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh, người đã giao xe cho Hiếu cầm lái dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.

