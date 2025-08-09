Đang chống sạt lở thì đất sạt lở, một người bị vùi lấp tử vong

Đang thi công tường chắn chống sạt lở trụ sở UBND xã Bình Hải cũ (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) bất ngờ bờ đất sạt lở, một công nhân bị vùi lấp tử vong.
Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 8h10 sáng 9/8, tại khu vực thi công tường chắn sạt lở trụ sở UBND xã Bình Hải cũ (thôn Vạn Tường, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đất bất ngờ đổ sập, vùi lấp một công nhân, người này sau đó tử vong.
Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Q. (57 tuổi, trú xã Vạn Tường) tham gia thi công tường chắn chống sạt lở trụ sở UBND xã Bình Hải cũ.
Hạng mục thi công tường chắn chống sạt lở nằm trong dự án đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Vạn Tường.
Trong lúc ông Q. đang đứng ở khu vực thi công rọ sắt thì bất ngờ đất sạt lở, vùi lấp ông Q.. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng lao đến bới đất cứu ông Q..
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dù lượng đất không quá lớn, nhưng vị trí này quá hẹp, kẹt giữa bờ đất và rọ sắt nên việc cứu ông Q. gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 8h20, sau 10 phút nỗ lực ông Q. được đưa lên mặt đất.
Lúc này, ông Q. đã ngừng cử động, được sơ cứu, hô hấp nhân tạo ngay tại hiện trường nhưng ông Q. không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mọi người nhanh chóng đưa ông Q. lên Trung tâm Y tế Bình Sơn (khu vực xã Vạn Tường) cấp cứu nhưng ông Q. không qua khỏi.