Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP.HCM: Lửa hừng hực kèm nhiều tiếng nổ

Đời sống 09/08/2025 10:46

Ngày 9/8, Công an phường An Phú (TPHCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một Công ty hoạt động trong lĩnh vực phế liệu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rạng sáng 9/8, tại khu vực nhà xưởng chứa phế liệu trên đường An Phú 20 (phường An Phú) bất ngờ bốc cháy, lửa dữ dội kèm tiếng nổ.

Ngay sau khi phát hiện có cháy, một số người chạy tới dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP.HCM: Lửa hừng hực kèm nhiều tiếng nổ - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có 2 ô tô.

Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP.HCM: Lửa hừng hực kèm nhiều tiếng nổ - Ảnh 2
Khu nhà xưởng và ôtô tải bị cháy rụi - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, lãnh đạo phường An Phú cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đã chỉ đạo công an triển khai lực lượng đến hiện trường dập lửa, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vị này cho biết thêm, khu vực xảy ra cháy thuộc một công ty được tỉnh cấp phép hoạt động. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.

