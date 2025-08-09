Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP.HCM: Lửa hừng hực kèm nhiều tiếng nổ

Ngày 9/8, Công an phường An Phú (TPHCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một Công ty hoạt động trong lĩnh vực phế liệu.
- Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường
- Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rạng sáng 9/8, tại khu vực nhà xưởng chứa phế liệu trên đường An Phú 20 (phường An Phú) bất ngờ bốc cháy, lửa dữ dội kèm tiếng nổ.
Ngay sau khi phát hiện có cháy, một số người chạy tới dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Nhận được tin báo, Công an phường An Phú cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.
Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có 2 ô tô.
Theo thông tin từ VnExpress, lãnh đạo phường An Phú cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đã chỉ đạo công an triển khai lực lượng đến hiện trường dập lửa, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Vị này cho biết thêm, khu vực xảy ra cháy thuộc một công ty được tỉnh cấp phép hoạt động. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.