Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày sau khi rời nhà đi làm

Sáng 6/8, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa bằng xe ôm công nghệ để đi làm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chị Nguyễn Phương Lan – chị gái của nạn nhân, 2 ngày trước, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa (phường Xuân Hòa, TPHCM) để đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, công ty nơi chị Mai làm việc gọi điện thông báo chị không đến cơ quan.

Chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi, ngụ TPHCM) trước khi mất liên lạc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chị Lan cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng điện thoại của em gái không kết nối. Lo lắng có chuyện bất thường, chị trở về nhà kiểm tra camera an ninh và phát hiện vào đúng 8 giờ sáng hôm đó, chị Mai đã lên một chiếc xe ôm công nghệ rồi rời đi. Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với chị.

“Trước khi rời nhà, Mai vẫn sinh hoạt bình thường. Khi đi, em mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem. Cả gia đình hiện rất lo lắng và đã chia nhau đi tìm khắp nơi”, chị Lan cho biết.

Cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà đi làm ở đường Hoàng Sa - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo vụ việc. Hiện công an đã tiếp nhận vụ việc và đang trong quá trình tìm kiếm chị Mai.

Người dân nếu có thông tin về chị Nguyễn Phương Mai xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0703 723 850

