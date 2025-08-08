Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Đời sống 08/08/2025 17:10

Ngày 8/8, người thân xác nhận, thiếu niên Đặng Minh L. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 7/8, một tài xế taxi ở Bắc Ninh đã nhìn thấy L. đi bộ ở ven đường. Nhận ra L. từ hình ảnh tìm kiếm được đăng tải trên báo VietNamNet, tài xế này đã dừng xe tiếp cận, trò chuyện và động viên; sau đó đưa L. trở về nhà tại Ninh Bình vào lúc 1h sáng nay (8/8).

“Khi thấy em trai trở về nhà an toàn, mẹ tôi đã rất mừng sau mấy ngày hoảng loạn, không ăn không ngủ, thấp thỏm chờ tin. Gia đình thật sự rất biết ơn người tài xế tốt bụng đã giúp đỡ”, người thân cháu L. chia sẻ.

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ - Ảnh 1
Cháu L. sau nhiều ngày mất liên lạc đã về nhà an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong thời gian L. mất tích, gia đình nhiều lần nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa "sẽ chích điện”.

Một tin nhắn khác yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng nếu muốn gặp lại L. Tuy nhiên, gia đình đã cảnh giác từ trước nên không sập bẫy.

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ - Ảnh 2
Tin nhắn của đối tượng xấu đe dọa gia đình em L. - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, L. rời khỏi nhà chị gái ở xã Xuân Trường từ sáng 4/8 và không liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và phát thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng cho hay, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn phức tạp, nhiều vực sâu nên các cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây thừng để đu xuống những khu vực xa và hiểm trở nhất nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh mất tích mất tích tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng 6h ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Video 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Sức khỏe 2 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Sức khỏe 2 giờ 30 phút trước
Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Video 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/8/2025, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát Tài Lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/8/2025, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát Tài Lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Tử vi thứ Bảy 9/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 9/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Nóng: Thu hồi 2 loại kem dưỡng trắng da chống nắng bán tại 1 địa chỉ

Nóng: Thu hồi 2 loại kem dưỡng trắng da chống nắng bán tại 1 địa chỉ

Bé gái bị bỏ rơi ở Đà Lạt, nhói lòng bức tâm thư của người mẹ

Bé gái bị bỏ rơi ở Đà Lạt, nhói lòng bức tâm thư của người mẹ

Thông tin MỚI trong vụ chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát ở TP.HCM

Thông tin MỚI trong vụ chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát ở TP.HCM

Đồng Nai: Công an giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online' để tống tiền 300 triệu đồng

Đồng Nai: Công an giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online' để tống tiền 300 triệu đồng

Phép màu không xảy ra, cô gái trẻ rơi xuống cống ngăn mặn đuối nước tử vong

Phép màu không xảy ra, cô gái trẻ rơi xuống cống ngăn mặn đuối nước tử vong