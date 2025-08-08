Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng cho hay, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn phức tạp, nhiều vực sâu nên các cán bộ, chiến sĩ phải dùng dây thừng để đu xuống những khu vực xa và hiểm trở nhất nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều tối 6/8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang và một số người leo núi chuyên dẫn khách du lịch vẫn tổ chức tìm kiếm tại các khu vực ở núi Hoàng Ngưu Sơn.

Do địa hình núi hiểm trở với nhiều vách đá cao và rãnh sâu nguy hiểm, khu vực tìm kiếm rất rộng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

 

Đồng thời, Công an phường Nam Nha Trang đã liên hệ tiệm điện thoại nơi C. mua điện thoại để xác định thông tin tài khoản icloud, tìm kiếm thông tin định vị lần cuối trước khi không liên lạc được với C.

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm - Ảnh 1

Lực lượng chức năng cũng đã huy động chó nghiệp vụ, bay flycam để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cùng lực lượng chức năng tìm kiếm C., anh Thiều Sang - người có kinh nghiệm nhiều năm leo núi Hoàng Ngưu Sơn và hướng dẫn khách đi leo núi - cho biết hiện vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích C. và hy vọng cậu vẫn bình an.

"Việc đi một mình leo núi trong lần đầu mà không có sự hướng dẫn là khá nguy hiểm. Dù đã phối hợp tìm kiếm trên nhiều con đường mòn khu vực xung quanh núi nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn không có tin tức gì, hiện vẫn tiếp tục cố gắng để mong tìm được nạn nhân" - anh Sang nói.

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm - Ảnh 2
Chân dung anh Cường - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, hơn 9h ngày 4/8, anh Cường điều khiển xe máy biển số 85B1-909.74 đến gửi tại địa chỉ 79C đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang, rồi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Đến tối cùng ngày, gia đình mất liên lạc với anh Cường. Người thân của anh đã đăng thông báo tìm kiếm từ ngày 5/8 và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.

Bà T., chủ quán ăn nơi anh Cường làm việc, cho biết trước khi đi leo núi, anh nói vào camera trong nhà của bà rằng đây là lần đầu tiên anh leo núi Hoàng Ngưu Sơn nên sợ bị lạc. Anh Cường dặn nếu 18h không thấy anh về thì báo công an.

Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion và kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

