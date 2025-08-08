Sau khi nghe thấy tiếng la hét trong phòng trọ, hàng xóm đến kiểm tra thì phát hiện 3 người bị thương. Cả 3 người được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khuya 7/8, Công an phường Bình Dương cùng lãnh đạo phường cũng đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên chị N. và người thân nạn nhân.

Lãnh đạo UBND phường Bình Dương cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 18h45 cùng ngày. Thời điểm này, chị H. (SN 2004) đang nằm võng ở phía trước ki-ốt, đường NB4, phường Bình Dương, thì thấy ông H. (SN 1982) dựng xe ở lề đường.

Sau đó, ông H. đi bộ vào bên trong rồi dùng dao chém bà T. (SN 1985) khiến nạn nhân bị thương và con gái chị T., tên N. (SN 2000) cũng bị chém, thương tích ở cổ tay trái.

Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an phường Bình Dương (bên trái), cùng lãnh đạo phường có mặt tại bệnh viện thăm hỏi và động viên chị N. cùng người thân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một số người dân cho biết, phòng trọ nơi xảy ra vụ việc là nơi sinh sống của hai mẹ con bà T. Tối 7/8, người chồng đến phòng trọ này chơi rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, Công an phường Bình Dương và Công an TP HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cả ba người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vụ việc không chỉ gây bàng hoàng trong dư luận mà còn để lại nỗi đau đớn cho gia đình nạn nhân.

