Hà Nội: Ba trẻ nhỏ bị bỏng nặng khi cả gia đình ăn lẩu

Đời sống 08/08/2025 15:41

Cả 3 trẻ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình chẩn đoán các bé bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/8, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về 3 ca bỏng trẻ em bệnh viện vừa tiếp nhận. Theo đó, 3 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội được đưa đến Đơn vị Bỏng - Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân…

Hà Nội: Ba trẻ nhỏ bị bỏng nặng khi cả gia đình ăn lẩu - Ảnh 1
Bác sĩ làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng bó bằng gạc chuyên dụng hỗ trợ tái tạo da cho trẻ - Ảnh: VietNamNet

Người nhà cho biết, tai nạn xảy ra khi cả nhà đang ăn lẩu, một bé đã nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, nước sôi đổ vào người cả 3 trẻ gây bỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân của các trẻ đã nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

BSCKII Phùng Công Sáng - Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ đã xử trí cấp cứu cho 3 bé theo phác đồ điều trị chuyên sâu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da…

Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các bé đã ổn định.

Hà Nội: Ba trẻ nhỏ bị bỏng nặng khi cả gia đình ăn lẩu - Ảnh 2
Em bé bị bỏng vùng chân do nồi nước lẩu đang sôi đổ vào - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VOV, BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động. Việc xử lý kịp thời và đúng cách ngay sau tai nạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương và hạn chế di chứng.

Bác sĩ Sáng cũng cảnh báo: ở trẻ nhỏ, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng.

Vì vậy, cha mẹ và người chăm sóc cần chú ý:

  • Không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động.
  • Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện.
  • Hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng.
  • Giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.
Từ khóa:   trẻ bị bỏng bỏng nước sôi tin moi

