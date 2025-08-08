Cháy nhà dân TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người leo qua ban công thoát thân

Một vụ cháy nhà dân nằm trong hẻm đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM, xảy ra lúc rạng sáng 8.8. May mắn cả gia đình thoát nạn qua lối ban công.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07), vào lúc 2h11' rạng sáng cùng ngày, hoả hoạn xảy ra ở căn nhà có địa chỉ 920/23 Quang Trung, phường Thông Tây Hội.

Căn nhà cháy có kết cấu 2 tầng, tổng diện tích 152m², gồm 2 lối thoát nạn ở cửa chính tầng trệt và ban công tầng. Nhà có trang bị bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ.

Sau khi nhận tin báo, PC07 điều đồng 3 xe chữa cháy, 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát dùng máy chuyên dụng để phá cửa, dập lửa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công lý, khi xảy ra cháy, 3 người trong nhà, gồm ông Chu Quang Tuấn (SN 1969), chủ nhà, bà Vũ Thị Mai (SN 1970), vợ chủ nhà và chị Chu Vân Anh (SN 1990), con chủ nhà kịp thoát thân nhờ lối thoát nạn khẩn cấp tại ban công tầng 2.

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến 2 xe máy, 4 xe đạp và các vật dụng khác trong nhà hư hỏng.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích cháy khoảng 6m²/152m², Cảnh sát PCCC đã nỗ lực bảo vệ phần diện tích còn lại diện ích căn nhà và các nhà dân xung quanh.

Bước đầu xác định, vị trí cháy ở sân trước nhà, diện tích 28m². Chất cháy là nhựa tổng hợp xe máy, xe đạp và các vật dụng ít sử dụng.

