Cháy nhà dân TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người leo qua ban công thoát thân

Đời sống 08/08/2025 12:15

Một vụ cháy nhà dân nằm trong hẻm đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM, xảy ra lúc rạng sáng 8.8. May mắn cả gia đình thoát nạn qua lối ban công.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07), vào lúc 2h11' rạng sáng cùng ngày, hoả hoạn xảy ra ở căn nhà có địa chỉ 920/23 Quang Trung, phường Thông Tây Hội.

Căn nhà cháy có kết cấu 2 tầng, tổng diện tích 152m², gồm 2 lối thoát nạn ở cửa chính tầng trệt và ban công tầng. Nhà có trang bị bình chữa cháy và dụng cụ phá dỡ.

Sau khi nhận tin báo, PC07 điều đồng 3 xe chữa cháy, 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy nhà dân TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người leo qua ban công thoát thân - Ảnh 1
Cảnh sát dùng máy chuyên dụng để phá cửa, dập lửa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công lý, khi xảy ra cháy, 3 người trong nhà, gồm ông Chu Quang Tuấn (SN 1969), chủ nhà, bà Vũ Thị Mai (SN 1970), vợ chủ nhà và chị Chu Vân Anh (SN 1990), con chủ nhà kịp thoát thân nhờ lối thoát nạn khẩn cấp tại ban công tầng 2.

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến 2 xe máy, 4 xe đạp và các vật dụng khác trong nhà hư hỏng.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích cháy khoảng 6m²/152m², Cảnh sát PCCC đã nỗ lực bảo vệ phần diện tích còn lại diện ích căn nhà và các nhà dân xung quanh.

Bước đầu xác định, vị trí cháy ở sân trước nhà, diện tích 28m². Chất cháy là nhựa tổng hợp xe máy, xe đạp và các vật dụng ít sử dụng.

Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Sáng 8/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và xe máy xảy ra trên đường 70 (thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội), khiến một người phụ nữ tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi cháy nhà ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Tinh hoa hội tụ vào 10 ngày tới, 3 con giáp giàu có vững bền, may mắn vây quanh, tiền tỷ rót đầy túi, cuộc đời êm ấm, tình duyên cực vượng

Tinh hoa hội tụ vào 10 ngày tới, 3 con giáp giàu có vững bền, may mắn vây quanh, tiền tỷ rót đầy túi, cuộc đời êm ấm, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trong vòng 4 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tài lộc vượng phát, giàu có đổi đời, vận trình thăng hoa, mọi điều thuận lợi

Trong vòng 4 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tài lộc vượng phát, giàu có đổi đời, vận trình thăng hoa, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Hậu trường 1 giờ 50 phút trước
Cháy nhà dân TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người leo qua ban công thoát thân

Cháy nhà dân TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người leo qua ban công thoát thân

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp không lo túng thiếu trong 9 ngày tới, từng bước làm đầy túi tiền, cuộc sống sung túc an nhàn, mở mắt ra đã thấy vàng chật két

Chúc mừng 3 con giáp không lo túng thiếu trong 9 ngày tới, từng bước làm đầy túi tiền, cuộc sống sung túc an nhàn, mở mắt ra đã thấy vàng chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió', cuộc đời hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió', cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ

Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ

Xã hội 3 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Hơn 100 người tìm nam thanh niên mất tích 3 ngày ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Bố mẹ chờ tin con dưới chân núi

Hơn 100 người tìm nam thanh niên mất tích 3 ngày ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Bố mẹ chờ tin con dưới chân núi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'