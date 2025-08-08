Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Đời sống 08/08/2025 05:15

Chiều 7/8, công tác tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang diễn ra khẩn trương trong sự thấp thỏm chờ đợi của gia đình và bạn bè nạn nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 6/8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết nhiều lực lượng đang phối hợp tìm kiếm thanh niên tên N.B.K.C (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận cũ), mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Theo ông Minh, lực lượng cứu hộ đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp cùng gia đình nạn nhân, với hơn 100 người tổ chức khoanh vùng và tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm các vị trí khác nhau. Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn khá phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa thấy nạn nhân.

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về' - Ảnh 1Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về' - Ảnh 2
Nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh: VietNamNet

Sáng 4/8, C. một mình leo núi Hoàng Ngưu Sơn và gửi bức ảnh check-in ở đỉnh núi vào nhóm chat lúc 8h30. “Tôi nghĩ lúc đó điện thoại bạn ấy mới có sóng”, anh Diệp Thế Sơn (bạn của C.) chia sẻ. Kể từ sau thời điểm đó, C. mất hoàn toàn liên lạc. Cuộc gọi cuối cùng đổ chuông vào rạng sáng hôm sau, rồi tắt hẳn. Gia đình lập tức đổ về Nha Trang tìm kiếm.

Bà Phan Thị Loan (mẹ của C.) nghẹn ngào kể: “Ngay khi không liên lạc được, cả họ họp lại rồi tức tốc vào Nha Trang. Ngày 5/8, gần 30 người gồm hai bên nội ngoại và bạn bè đã có mặt ở chân núi. Bao ngày nay, cứ nghe có dấu hiệu gì là chúng tôi lại leo theo đoàn lên, rồi thất vọng quay về. Chỉ mong tìm được con còn sống và bình an trở về.”

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về' - Ảnh 3
Bà Phan Thị Loan (mẹ C., đội nón) và bà ngoại C. hy vọng con sẽ về với gia đình bình an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng nhiều tình nguyện viên, người leo núi chuyên nghiệp, vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai flycam, huy động chó nghiệp vụ, đồng thời chia lực lượng theo nhiều hướng nhằm tiếp cận các khu vực hiểm trở, nơi nghi ngờ nạn nhân có thể đã đi qua.

Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn dốc cao, rừng rậm và nhiều khe đá sâu khiến công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại. Hiện, mọi nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục với hy vọng sớm có tin tức về thanh niên trẻ.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được ví như "nóc nhà của Nha Trang" và đây là địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi. Hiện nay, các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng đang điều tra vụ bé gái chết đuối tại một hồ bơi tư nhân. Nạn nhân là cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Từ khóa:   mất tích tin moi leo núi núi Hoàng Ngưu Sơn

