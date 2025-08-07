Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Đời sống 07/08/2025 17:06

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng đang điều tra vụ bé gái chết đuối tại một hồ bơi tư nhân. Nạn nhân là cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 7/8, người thân đưa cháu cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai đến một hồ bơi tư nhân thuộc thôn Đức Phong, xã Bù Đăng tắm.

Sau một hồi trông coi, người thân của cháu H. có việc nên ra về. Trước đó, người này được cho là có nhờ nhân viên của hồ bơi trông coi các bé tắm giùm.

Đến trưa cùng ngày, người thân quay lại đón cháu H. thì không thấy bé gái đâu nên hô hoán nhau chia ra tìm.

Sau đó, cháu H. được phát hiện chìm dưới đáy hồ bơi. Dù được mọi người đưa lên bờ sơ cứu nhưng cháu H. đã tử vong từ trước. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai - Ảnh 1
Một góc hồ bơi tư nhân, nơi xảy ra vụ bé gái 7 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Chính Phủ, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dù đã được cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên tình trạng sơ cứu sai, đặc biệt là dốc ngược trẻ sau đuối nước vẫn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây, khoa Điều trị tích cực Nội khoa của Bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca đuối nước nặng, trong đó chỉ có 1 trẻ được sơ cứu đúng cách, tiên lượng khả quan. Trường hợp còn lại đều nguy kịch do không được thổi ngạt, ép tim kịp thời.

Ca thứ nhất là bé trai 6 tuổi, bị ngã xuống sông khi đang chơi đùa cùng bạn. Sau khi được gia đình phát hiện và đưa lên bờ, thay vì được cấp cứu ép tim, thổi ngạt đúng cách thì trẻ lại bị bế chạy vòng quanh. Sau đó, trẻ được đưa tới cơ sở y tế tại địa phương, được tiến hành cấp cứu ngừng tim đúng cách bằng ép tim và thổi ngạt kết hợp tiêm adrenalin. Sau khi có nhịp tim trở lại, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Mặc dù đã được hồi sức tích cực nhưng trẻ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ca thứ hai cũng là bé trai 13 tuổi, bị đuối nước khi xuống ao nhặt quả cầu lông. Do không biết bơi, trẻ nhanh chóng bị đuối nước. Người dân phát hiện và đưa lên bờ nhưng cũng không được cấp cứu đúng cách, trẻ bị vác dốc ngược và chạy vòng quanh. Sau một khoảng thời gian, tình trạng không cải thiện, trẻ mới được tiến hành cấp cứu ép tim, thổi ngạt. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài hơn 30 phút, trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có nguy cơ chết não, tiên lượng rất xấu dù đã được hồi sức tích cực.

 

May mắn hơn hai trẻ trên, mộ bé trai 20 tháng tuổi, bị rơi xuống mương nước gần nhà. Sau khoảng 6 phút, trẻ được gia đình phát hiện trong tình trạng ngừng thở, tím tái. Ngay lập tức, trẻ được cấp cứu ép tim thổi ngạt (không vác dốc ngược). Sau vài phút cấp cứu, trẻ hồng hào trở lại và được đưa đến cơ sở y tế. Hiện tại, trẻ đang được tiến hành hồi sức tích cực với tiên lượng bệnh khả quan.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Thắng, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, khi phát hiện trẻ bị đuối nước, có ngừng thở ngừng tim, việc cấp cứu ép tim thổi ngạt là biện pháp cấp cứu quan trọng nhất giúp cải thiện tiên lượng và kết quả điều trị cho trẻ.

Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

