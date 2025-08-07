Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng, tiết lộ danh tính của nạn nhân

Đời sống 07/08/2025 15:34

Ngày 7/8, một lãnh đạo UBND phường Tân An xác nhận, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện dưới giếng tại thôn 2, phường Tân An (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 7/8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một người đàn ông treo cổ, tử vong dưới giếng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân đi làm rẫy tại thôn 2, phường Tân An thì phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng.

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng, tiết lộ danh tính của nạn nhân - Ảnh 1
Hiện trường vụ người đàn ông tử vong dưới giếng nước tại thôn 2, phường Tân An (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên mặt đất để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là T.T.Đ (37 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị kẻ lạ mặt chém đứt lìa tay

Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị kẻ lạ mặt chém đứt lìa tay

Vào sáng nay, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh một người đàn ông bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém đứt rời cánh tay. Được biết, sự việc xảy ra tại Kiến Thụy, Hải Phòng và nạn nhân đang được phẫu thuật cấp cứu tại một bệnh viện ở Hải Phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong phát hiện thi thể tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Nam sinh 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ gây mê tại bệnh viện

Nam sinh 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ gây mê tại bệnh viện

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị kẻ lạ mặt chém đứt lìa tay

Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị kẻ lạ mặt chém đứt lìa tay

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Nóng: Giá xăng tiếp tục tăng, RON 95 chạm ngưỡng 20.000 đồng/lít

Nóng: Giá xăng tiếp tục tăng, RON 95 chạm ngưỡng 20.000 đồng/lít

Hơn 100 người tìm nam thanh niên mất tích 3 ngày ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Bố mẹ chờ tin con dưới chân núi

Hơn 100 người tìm nam thanh niên mất tích 3 ngày ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Bố mẹ chờ tin con dưới chân núi

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM