Ngày 7/8, một lãnh đạo UBND phường Tân An xác nhận, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện dưới giếng tại thôn 2, phường Tân An (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 7/8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một người đàn ông treo cổ, tử vong dưới giếng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân đi làm rẫy tại thôn 2, phường Tân An thì phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong dưới giếng nước tại thôn 2, phường Tân An (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột cũ) tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên mặt đất để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là T.T.Đ (37 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

