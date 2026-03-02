Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 02/03/2026 18:50

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những tin vui trong chuyện lương thưởng, công việc. Bản mệnh thường rất cần cù và thật thà nên được người khác quý mến, ra tay trợ giúp lúc khó khăn. Nay là ngày đẹp cho đường sự nghiệp, đặc biệt là những ai có hẹn với đối tác.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng thuận lợi. Nhân duyên đẹp đẽ, hôn nhân như ý, vợ chồng tình cảm hài hòa, luôn thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Người độc thân đến tuổi dựng vợ gả chồng nên lắng nghe lời khuyên của cha mẹ để tìm được người tâm đầu ý hợp

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ sẽ tràn ngập, Thần tài sẽ ban phát thịnh vượng, vận may không ngừng, không những làm ăn thu hoạch rất tốt mà sự nghiệp cũng tiến triển thuận lợi, thăng chức tăng lương càng có triển vọng, tiền sẽ lần lượt vào túi.

 

 

Ngoài ra, tài lộc của bản mệnh cũng tăng lên nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà bản mệnh vẫn có thể kiểm soát tốt nguồn tích luỹ cho mình. Hội kinh doanh có thêm khách hàng mới, buôn bán có duyên khách tự tìm đến.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra êm đẹp và trôi chảy. Người tuổi này sẽ nhanh đạt được những bước tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển sự nghiệp. Đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời qua. Công việc thuận lợi mang đến cho con giáp này những khoản thu đáng kể, đặc biệt là những người làm công việc kinh doanh, đầu tư. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ thăng hoa, nở rộ. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Song song đó, cuộc sống hôn nhân của những người đã kết hôn viên mãn, đáng mơ ước. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Tâm sự Eva 29 phút trước
Về thăm nhà giữa trưa nắng, nghe mẩu chuyện vụn vặt của bố mẹ sau cánh cửa, tôi khóc nghẹn rồi đưa ra quyết định thay đổi cả đời mình

Về thăm nhà giữa trưa nắng, nghe mẩu chuyện vụn vặt của bố mẹ sau cánh cửa, tôi khóc nghẹn rồi đưa ra quyết định thay đổi cả đời mình

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc