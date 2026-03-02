Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 02/03/2026 19:45

3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo. Bạn cũng luôn biết cách điều hòa không khí nên không có khúc mắc nào quá lớn xảy ra giữa các thành viên.

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau.

Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ.

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận khí của người tuổi Dậu dần dà sẽ tăng lên thấy rõ. Với người làm kinh doanh thì ngay từ đầu năm bạn đã gặp được khách hàng lớn, có thêm nhiều mối quan hệ hữu hảo cũng như cơ hội làm ăn. Người làm công ăn lương thì có một năm mới tài lộc khởi sắc, công việc có tiến triển tốt. Bạn có thêm cơ may nhận được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi này. Nếu bạn đang độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Nếu là người đã thành gia lập thất thì gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h ngày 2/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng 0h ngày 2/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Tâm sự Eva 29 phút trước
Về thăm nhà giữa trưa nắng, nghe mẩu chuyện vụn vặt của bố mẹ sau cánh cửa, tôi khóc nghẹn rồi đưa ra quyết định thay đổi cả đời mình

Về thăm nhà giữa trưa nắng, nghe mẩu chuyện vụn vặt của bố mẹ sau cánh cửa, tôi khóc nghẹn rồi đưa ra quyết định thay đổi cả đời mình

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 3/3/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà