Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 02/03/2026 20:15

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), tuổi Mão có khá nhiều niềm vui. Ngay từ buổi sáng có thể con giáp này sẽ đón nhận được những tin vui vô cùng tốt đẹp về tình cảm từ sự chăm sóc và quan tâm. Những ngày tháng buồn bã trước đó đã qua, chỉ còn toàn điều may mắn và tương lai hạnh phúc đang chờ đón phía trước.

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể sẽ tìm thấy được lửa tình nhen nhóm, chỉ là tuổi Mão chưa thực sự ngã lòng, cần thêm thời gian để hai người tìm hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, việc này cũng cần con giáp này phối hợp với đối phương. Đừng quá quan trọng về tuổi tác, cũng chẳng cần xem xét nhiều đến những quy tắc nọ kia, chỉ cần hai người thấy tâm đầu ý hợp là được.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), Chính Tài chiếu mệnh vào ngày hôm nay chứng tỏ người tuổi Sửu sẽ có tài chính ổn định. Cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý, chú ý tiết kiệm thì không sợ thiếu tiền tiêu. Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động.  

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn hơn nữa, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Cuối năm có nhiều dịp giao lưu gặp gỡ, hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), cục diện Tam Hợp xuất hiện sẽ giúp đường tình duyên của tuổi Tỵ khá vượng. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng, xua tan những điều không vui trước đó. 

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong hôm nay có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Đừng vội từ chối mà hãy xem xét để biết đối phương có thực sự phù hợp với mình không nhé.

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