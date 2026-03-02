Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, đường tài lộc của tuổi Hợi bắt đầu hanh thông rộng mở. Qua những ngày nghỉ tết, công việc lại tiếp tục. Chuyện kinh doanh buôn bán khá thuận lợi, đầu năm cũng có không ít người tới mua hàng. Con giáp này không chỉ dựa vào năng lực mà sự may mắn giúp cho bản mệnh có thể có được một nguồn thu bất ngờ.

Về phương diện tình cảm, gia đình hài hòa, không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Những ngày đầu năm bên nhau đều có thêm chuyện vui chan hòa. Bản mệnh có thể dành thời gian và sự quan tâm tới đối phương giúp cho mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khiết và bền chặt hơn.

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, Chính Tài giúp sức, người tuổi Mùi chăm chỉ, cần cù ắt sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra. Thành quả lao động mà bạn nhận được trong ngày hôm nay chính là phần thưởng cho bạn, khích lệ bạn tiếp tục cố gắng. Muốn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp, bạn cần học cách xác định mục tiêu của mình sao cho tham vọng hơn. Đừng đánh giá thấp bản thân và lập cho mình cái đích quá dễ chinh phục.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Con giáp tuổi Tỵ

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, cục diện Tam Hợp xuất hiện sẽ giúp đường tình duyên của tuổi Tỵ khá vượng. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng, xua tan những điều không vui trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong hôm nay có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Đừng vội từ chối mà hãy xem xét để biết đối phương có thực sự phù hợp với mình không nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!