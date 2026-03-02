Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 02/03/2026 21:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông từ ngày 3/3 đến ngày 13/3 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, đường tài lộc của tuổi Hợi bắt đầu hanh thông rộng mở. Qua những ngày nghỉ tết, công việc lại tiếp tục. Chuyện kinh doanh buôn bán khá thuận lợi, đầu năm cũng có không ít người tới mua hàng. Con giáp này không chỉ dựa vào năng lực mà sự may mắn giúp cho bản mệnh có thể có được một nguồn thu bất ngờ.

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, gia đình hài hòa, không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Những ngày đầu năm bên nhau đều có thêm chuyện vui chan hòa. Bản mệnh có thể dành thời gian và sự quan tâm tới đối phương giúp cho mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khiết và bền chặt hơn.

Con giáp tuổi Mùi 

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, Chính Tài giúp sức, người tuổi Mùi chăm chỉ, cần cù ắt sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra. Thành quả lao động mà bạn nhận được trong ngày hôm nay chính là phần thưởng cho bạn, khích lệ bạn tiếp tục cố gắng. Muốn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp, bạn cần học cách xác định mục tiêu của mình sao cho tham vọng hơn. Đừng đánh giá thấp bản thân và lập cho mình cái đích quá dễ chinh phục.  

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Con giáp tuổi Tỵ 

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, cục diện Tam Hợp xuất hiện sẽ giúp đường tình duyên của tuổi Tỵ khá vượng. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng, xua tan những điều không vui trước đó. 

Liên tiếp từ ngày 3/3 đến ngày 13/3, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong hôm nay có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Đừng vội từ chối mà hãy xem xét để biết đối phương có thực sự phù hợp với mình không nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trong 3 ngày đầu tuần (2, 3, 4 tháng 3), 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, Phúc khí tràn đầy, mọi điều hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng