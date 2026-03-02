Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh 'tỉnh mộng' ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Tâm sự Eva 02/03/2026 21:29

Chồng cũ của chị sau ly hôn thì phủi hết trách nhiệm chăm con, bỏ đi cùng người đàn bà khác. Chị bảo với tôi vậy càng tốt, chị cũng chẳng muốn con dính dáng gì đến người đàn ông đó cả.

Tôi và chị quen biết nhau tại công ty. Chị tên Thiện, tuy không phải là một người phụ nữ quá giỏi giang nhưng rất xinh đẹp và chăm chỉ. Tôi ấn tượng về chị bởi sự nhanh nhạy, tử tế, hoạt bát và cần cù. Thế nhưng số chị lại khổ, làm lụng quanh năm suốt tháng vẫn không đủ tiền lo cho con.

“Nhìn chị mà xem, chị ly hôn rồi đây này. Lấy nhau được đúng 2 năm thì thằng chồng dở tật xấu, suốt ngày rượu chè bê tha, không lo làm. Nếu vậy thì chị còn nhịn được, đằng này nó còn gái gú, người ta kháo ầm cả lên là thằng chồng chị lăng nhăng, mà lúc đấy yêu nó quá nên không tin ai nói. Phải đến khi tận mắt chứng kiến nó ôm con ả nằm ngủ ngon ơ trên giường của hai vợ chồng lúc chị vắng nhà, chị mới vỡ lẽ. Đau lắm em ạ!” – Chị kể tôi nghe.

Thế là chị ly hôn. Cuộc sống sau ly hôn dĩ nhiên không hề đơn giản, nhưng chị luôn cười với tôi bảo không sao cả, ít ra cũng lãi được thằng cu con, mỗi lần đi làm về mệt thấy con cười và ôm con là bao mệt mỏi tan biến đi, lúc nào cũng tự động viên mình không được ốm, đổ bệnh thì ai lo cho con được. Một mình ôm thêm nhiều việc với hi vọng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

 

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh 'tỉnh mộng' ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, sau những ngày làm lụng ở quê vất vả, chị cũng xin được việc tốt ở thành phố với mức lương cao hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ tính tiền thuê nhà và điện nước chi tiêu của chị cũng đã rất chắt chiu, chị phải tạm sống xa con, gửi con cho bà ngoại trông, lâu lâu sắp xếp thời gian về quê thăm nhà chăm con. Chồng cũ của chị sau ly hôn thì phủi hết trách nhiệm chăm con, bỏ đi cùng người đàn bà khác. Chị bảo với tôi vậy càng tốt, chị cũng chẳng muốn con dính dáng gì đến người đàn ông đó cả. Nói cứng vậy thôi, chứ tôi biết chị còn rất yêu người đàn ông đó vì lâu lâu tôi lại thấy chị đăng trên mạng xã hội những câu rất buồn, điện thoại chị vẫn còn lưu rất nhiều hình của cả hai vợ chồng, vì lúc đó chị không thể nào chấp nhận được sự phản bội của chồng nên chị đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định ly hôn.

Vì quyết tâm kiếm tiền nuôi con, bao nhiêu tiền chị làm đều đổ dồn lo cho con, chị chả bận tâm gì đến bề ngoài nữa, chị bỏ bê bản thân đến mức có lúc người ta than dùm chị. Mặc dù vậy, chị vẫn có người để ý và thường xuyên muốn có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn với chị. Chị thường chọn cách lảng tránh để từ chối khéo anh ta. Tôi khuyên chị nên tự cho mình một cơ hội cũng như cho con chị một cơ hội mới. Chị lắc đầu bảo chị không muốn yêu nữa, cả đời này tình yêu duy nhất của chị chỉ có con trai thôi.

 

Dẫu biết là chị bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, chị không muốn nặng lòng bởi bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa. Ngày xưa vì yêu anh ta nên mặc cho ba mẹ ngăn cấm, chị đã bỏ trốn cùng anh ta để xây dựng tổ ấm, nhưng kết quả lại không được hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng, dạo gần đây gã chồng cũ của chị lại có ý định muốn quay về “nối lại tình xưa”, chị có vẻ đã động lòng. Tôi hỏi chị anh ta bây giờ có nghề nghiệp ổn định không, có thực sự cùng chị xây dựng hạnh phúc vốn đã tan vỡ không? Chị chỉ lắc đầu bảo không biết, chỉ cần anh ta trở về cùng mẹ con chị thì chị đã hạnh phúc rồi.

Tôi chỉ biết thở dài, vốn dĩ người phụ nữ ấy xứng đáng có một người đàn ông tử tế bên cạnh chăm sóc. Tôi sợ nếu gã đàn ông kia lại đi vào vết xe đổ cũ, chị lại đau lòng. Nhưng vốn chị cũng chẳng mở lòng với ai ngoài anh ta. Tôi không có quyền quyết định cuộc đời chị, chỉ là nhìn chị, tôi cảm thấy thương.

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn đến sống cùng "người tình già", cô gái trẻ nhận cái kết tê tái

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn đến sống cùng "người tình già", cô gái trẻ nhận cái kết tê tái

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Sau đêm nồng cháy với "cực phẩm 6 múi", tôi muốn độn thổ khi gặp lại anh ta trong hoàn cảnh... éo le

Sau đêm nồng cháy với "cực phẩm 6 múi", tôi muốn độn thổ khi gặp lại anh ta trong hoàn cảnh... éo le