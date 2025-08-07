Một du khách sinh năm 1949, sau khi tắm biển, rơi vào nguy kịch, nhập viện và tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu não, tăng huyết áp, đuối nước.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một du khách sinh năm 1977, sau khi tắm biển, nhập viện và tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp, đuối nước.

Du khách sinh năm 1982, sau khi tắm hồ bơi, được đưa đến bệnh viện và tử vong với chẩn đoán xuất huyết dưới nhện (chấn thương sọ não), tổn thương thận cấp.

Du khách sinh năm 1971, sau khi tắm biển, cũng nhập viện và tử vong với chẩn đoán xuất huyết dưới nhện, tăng huyết áp, đuối nước.

Theo lãnh đạo Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, BVĐK Khánh Hòa, người tử vong cuối cùng là vào sáng 7/8.

Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của các du khách này không phải do ngạt nước hay sặc nước khi tắm biển, tắm hồ, mà do các nguyên nhân như đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp lúc tắm biển...

Đặc biệt, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cả bốn du khách đều có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ họ đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất có cồn trước khi tắm biển, tắm hồ.

Nạn nhân bị đuối nước khi đang tắm biển ở Nha Trang được chuyển đi cấp cứu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào sáng 26/7, Đội Cứu nạn – Cứu hộ bãi biển (Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, các nhân viên của đội vừa kịp thời cứu một phụ nữ lớn tuổi, trú tại phường Nha Trang, bị đuối sức khi đang tắm biển, cách bờ khoảng 20m.

Trước đó, vào khoảng 6h30, trong lúc tuần tra dọc bờ biển gần sân bóng Thanh Niên (phường Nha Trang), lực lượng cứu hộ phát hiện một người đang chới với ngoài biển. Ngay lập tức, nhân viên cứu hộ đã lao xuống nước, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn chỉ sau ít phút.

Tại bờ, nạn nhân được sơ cứu kịp thời trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Lãnh đạo Đội Cứu nạn – Cứu hộ bãi biển cho biết, dù đơn vị đã nhiều lần phát cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi tắm biển, song vẫn còn xảy ra các trường hợp đuối nước do người dân chủ quan.

Lực lượng cứu hộ hiện đang tăng cường túc trực, tuần tra dọc bờ biển để nhắc nhở và phản ứng nhanh, góp phần cứu sống nhiều trường hợp gặp nạn.