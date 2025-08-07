Đến sáng 7/8, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nam thanh niên (23 tuổi, đến từ tỉnh Ninh Thuận cũ) mất liên lạc 3 ngày trước sau khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (tỉnh Khánh Hoà).

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 7/8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết địa phương đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn cách đây 3 ngày. Từ ngày 5/8 đến nay đã có hơn 100 người cùng tham gia tìm kiếm anh Cường. Ngoài nhân lực, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động thêm chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Từ chiều hôm qua đến nay, các lực lượng đã tỏa ra các hướng trên núi Hoàng Ngưu Sơn để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu tích của Cường”, ông Minh cho hay. Chân dung anh Cường - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ VnExpress, hai ngày trước, nam thanh niên chạy xe máy đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn, đoạn đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang, gửi xe rồi bắt đầu leo núi một mình. Từ tối 4/8 đến nay, người này mất liên lạc hoàn toàn.

Bà Phan Thị Loan, mẹ nam thanh niên, cho biết con trai là người hiền lành, độc lập, làm thuê ở Nha Trang khoảng 3 năm, đam mê du lịch trải nghiệm. Trước mỗi chuyến đi anh thường báo cho gia đình. Lần gần nhất anh gọi về nhà là hôm 4/8, từ đó đến nay mất tín hiệu. Theo một số bạn bè của du khách, trước khi lên núi anh mặc đồ màu nâu, có gửi hình ảnh trên nhóm Facebook đang ở trên đỉnh núi. Bố mẹ của nam thanh niên ngồi dưới chân núi chờ thông tin tìm kiếm, chiều 6/8 - Ảnh: VnExpress Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò, được ví như "nóc nhà" Nha Trang. Núi có địa hình dốc, nhiều đá lớn, một số đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm nếu không có kỹ năng, thiết bị hoặc đi một mình. Người dân địa phương khuyến cáo du khách leo núi nên có kế hoạch kỹ lưỡng, đi cùng người kinh nghiệm để xác định hướng đi, đảm bảo an toàn khi leo núi.

