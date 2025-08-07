Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn

Đời sống 07/08/2025 12:14

Sau khi gây tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong, tài xế xe tải không dừng lại mà điều khiển phương tiện chạy thẳng vào mỏ đá cách hiện trường khoảng 1,5km để lẩn trốn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định và truy tìm được chiếc xe tải gây tai nạn chết người tại xã Vạn Tường. Tài xế cùng phương tiện được phát hiện đang trốn tại một mỏ đá gần hiện trường. 

Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn - Ảnh 1
Xe tải gây tai nạn được cơ quan chức năng phát hiện khi đang đậu trong mỏ đá - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó vào khoảng 14h30 chiều 6-8, tại Km7+900 quốc lộ 24C, đoạn giao với đường vào mỏ đá thuộc xã Vạn Tường, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy. Cú va chạm khiến chị D.T.N. (40 tuổi, trú thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường) tử vong tại chỗ, xe máy bị nghiền nát hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, chị N. đang điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì bị một xe tải đi cùng chiều từ phía sau lao đến.

Chiếc xe tải bất ngờ chuyển hướng rồi tông trực diện vào xe máy chị N.. Ngay sau vụ tai nạn giao thông, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn - Ảnh 2
Hiện trường vụ TNGT giữa xe tải và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Xây Dựng

 

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai lực lượng, lần theo dấu vết để truy tìm phương tiện gây ra vụ tai nạn.

Nghi ngờ xe gây tai nạn đã bỏ trốn, các đơn vị nghiệp vụ lần theo dấu vết truy tìm. Cuối cùng cơ quan chức năng phát hiện xe tải BKS 43H-067… nghi vấn đang đậu trong mỏ đá cách hiện trường khoảng 1,5km.

Xe tải này có dấu hiệu va chạm nghiêm trọng trùng khớp với hiện trường vụ tai nạn.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Nguyễn Ngọc Thịnh (30 tuổi, trú xã Vạn Tường) lái xe tải trên thừa nhận đã gây ra vụ tai nạn.

