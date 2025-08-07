Nam thanh niên 'bênh' chó đánh bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do

Đời sống 07/08/2025 11:49

Ngày 7/8, TAND khu vực 1 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông báo từ báo Tuổi Trẻ, ngày 7/8, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ phường Phú Định, TP.HCM) về tội "cố ý gây thương tích".

 

Bị cáo Huy là người đã đánh gây thương tích cho ông N.X.C. (58 tuổi, nhân viên bảo vệ) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi tranh cãi liên quan một con chó.

Tại phiên tòa, sau phần thủ tục, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa hỏi bị hại N.X.C. về đơn đề nghị rút toàn bộ yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo mà ông đã nộp trước khi diễn ra phiên tòa.

Trả lời hội đồng xét xử, ông C. xác nhận ông tự nguyện xin rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo mà không bị ai tác động. Bị hại cũng xác nhận đã được gia đình bị cáo bồi thường tổng cộng 100 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành động gây thương tích cho ông C..

Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên đình chỉ vụ án. Theo hội đồng xét xử, bị cáo bị khởi tố và truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, người có yêu cầu khởi tố là ông N.X.C. đã rút yêu cầu khởi tố, căn cứ đơn rút yêu cầu và lời khai của ông C. tại phiên tòa, chưa có căn cứ xác định ông C. rút yêu cầu trái ý muốn.

Do đó, hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Nam thanh niên 'bênh' chó đánh bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do - Ảnh 1
Tưởng Chí Huy tại phiên tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 8h45 ngày 27-2, Huy đi bộ cùng bạn gái tên Paris E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay chị Paris nhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Lúc này ông N.X.C. (bảo vệ) đến nhắc nhở và có dùng cây gậy (bằng nhựa) đánh vào đầu con chó thì bị chị Paris mắng chửi, đánh trả lại.

Thấy vậy, Huy đi đến và xô đẩy ông C.. Ông C. chạy tới khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa.

Trong lúc giằng co, Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu ông C. làm ông bị thương, ngã xuống đất.

Theo kết luận giám định, ông C. bị thương tích 4%.

đánh người bênh chó đánh bảo vệ

