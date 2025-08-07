Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Đời sống 07/08/2025 10:43

Ngày 7/8, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho biết các cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã vừa hỗ trợ một sản phụ bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 16h30 chiều 6/8, trong lúc đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 (đoạn qua thôn Đông Lâm, xã Hà Nha), Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện chị H.T.T (trú thôn Phú Hương, xã Hà Nha) điều khiển xe máy tự gây tai nạn.

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu - Ảnh 1

Sau khi chở thai phụ một quãng đường, đến khu vực thôn Đại Phú (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), Công an xã Hà Nha tiến hành sang xe, bàn giao thai phụ bị nạn để xe cấp cứu đưa đến bệnh viện kịp thời - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đáng chú ý, chị T. đang mang thai tháng thứ 7, bị ngã nằm xuống đường trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nguy hiểm tính đến mạng và thai nhi.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, ngay lập tức, tổ công tác Công an xã Hà Nha tiến hành sơ bộ kiểm tra tình hình sức khỏe thai phụ, khẩn trương cùng người dân đưa nạn nhân lên xe ô tô chuyên dụng của lực lượng công an để đi cấp cứu.

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu - Ảnh 2
Cán bộ Công an xã Hà Nha kịp thời hỗ trợ thai phụ đi cấp cứu - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Tổ công tác đồng thời liên hệ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho xe cấp cứu hỗ trợ. Khi đi đến khu vực thôn Đại Phú (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) thì tiến hành sang xe, bàn giao thai phụ bị nạn để xe cấp cứu đưa đến bệnh viện kịp thời.

Theo đại diện gia đình, nhờ được sự hỗ trợ kịp thời của Tổ công tác Công an xã Hà Nha và Khoa cấp cứu Bệnh viện, hiện sức khỏe của thai phụ và thai nhi tạm thời đã ổn và đang tiếp tục được theo dõi.

Gia đình và người dân tại hiện trường bày tỏ sự cảm kích, trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình và kịp thời của lực lượng Công an xã Hà Nha - xứng đáng với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".

